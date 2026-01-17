Harry herceg tetoválós Las Vegas-i ámokfutása mindent visz

Harry herceg egy merész tetoválással akarta emlékezetessé tenni a 2012-es las vegasi útját – írja a PEOPLE, nem is akárkit idézve. Az amerikai lap magát a herceget idézte, aki a Tartalék című könyvében írta meg a nem mindennapi sztorit. Sussex hercege felidézte, hogyan akadályozták meg a barátai abban, hogy egy óriási hibát kövessen el Las Vegasban.

Harry herceg úgy döntött, tetováltat Las Vegasban (Fotó: AFP)

A 2023-ban megjelent könyvben a herceg részletesen felidézte a las vegasi utat: leírta, hogy a társaság egy lakosztályba jelentkezett be, majd az első este egy steakházban ettek. Másnap reggelire Bloody Maryt ittak, mielőtt egy medencés buliba indultak volna. Az egész napos ivászat után Harry úgy fogalmazott, hogy ramaty állapotban volt és kreatív ötletei támadtak.

Szükségem van valamire, ami megörökíti ezt az utat

– írta Harry herceg.

Valamire, ami a szabadságérzetemet, a carpe diem-et szimbolizálja. Például… egy tetoválásra? Igen! Pont erre van szükség!

Harry herceg úgy döntött, tetováltat Las Vegasban

Miután úgy döntött, hogy a lábfeje lenne a tökéletes hely egy Botswana (az afrikai nemzetnek, amelyet Harry a második otthonának hív) formájú tetoválásnak, megosztotta tervét a barátaival.

Elmentem megkeresni Billy the Rockot, hogy elmondjam neki, mi a terv

– írta Harry.

Elmosolyodott. «Szó sem lehet róla!». A haverjaim mellé álltak. «Határozottan nem». Sőt, megígérték, ha kell fizikai erővel is mefékeznek. Nem fogok tetoválást csináltatni – mondták –, az ő felügyeletük alatt, pláne nem egy botswanai lábfejtetoválást

Megígérték, hogy lefognak, kiütnek, bármit megtesznek, amit kell. Emlékeztettek rá, hogy egy tetoválás végleges és örökre szól!

– folytatta.

Ehelyett a társaság tovább bulizott egy klubban, majd néhány ott megismert nővel együtt visszatértek a lakosztályukba, ahol vetkőzős biliárdba kezdtek – a fotók másnap megjelentek a bulvárlapokban.

Ezek a képek soha nem tűnnek el. Egy botswanai lábfejtetoválás csak egy pacának tűnt volna mellettük

– írta Harry a könyvében.

Harry herceg később Jelly Roll-lal állt össze, hogy egy kamu nyaktetoválást csináltasson.

Bár Harry hercegnek nincs egyetlen tetoválása sem, New Yorkban végül ellátogatott egy tetoválószalonba, és úgy tett, mintha varratna magára valamit egy Jelly Roll-lal közös jelenet kedvéért. A videót a 2025-ös Invictus Játékok népszerűsítésének céljából forgatták.