„Hagyományos feleség vagyok, és más nők boldogabbak lennének, ha ugyanezt tennék”

Egy hagyományos feleség azt mondja, hogy ellentmond a modern trendnek azzal, hogy otthon marad, míg a férje dolgozik, és azt állítja, hogy más nők is sokkal boldogabbak lennének, ha ugyanezt tennék. A 26 éves Janea Robinsont mindig is vonzotta ez az életmód, mivel szülei is így éltek.

A nő inkább gondoskodó, nevelő feladatokra koncentrál Fotó: unsplash.com

Amikor két évvel ezelőtt megházasodott, háziasszony lett, aki a 23 éves férjére, Austinra támaszkodik, aki teljes munkaidőben dolgozik és mindenért fizet.

Mindig is hittem (Istenben), ezért a Biblia szerint úgy gondolom, hogy a nő inkább gondoskodó, nevelő, a család szíve, míg a férj védelmező és eltartó

– mondta Janea, majd így folyatta:

„Amikor megházasodtam, ugyanazok voltak az elképzeléseink a családban betöltött szerepekről, így természetesen háziasszony lettem, ő pedig dolgozik és fizet mindent. Én berendeztem és otthonossá tettem a házunkat, én főzök és takarítok, ő pedig a külső dolgokkal foglalkozik. Mennyei életünk van.”

Elárulta, hogy ő is a bevett normáktól eltérően fogja nevelni gyermekeit. Janea így fogalmazott:

Hamarosan gyerekeim lesznek, és olyan szerencsés leszek, hogy otthon maradhattok anyaként. A férjemmel együtt mi fogjuk nevelni a gyermekeinket, nem az iskola vagy az óvoda. És szerintem ez rendkívül fontos.

Janea jelenlegi napjainak nagy részét otthon tölti: mosogat, bevásárol, főz, sétáltatja ausztrál juhászkutya keverék kutyáját, Hank Jr.-t, és takarít, hogy minden „rendben” legyen.

Néhány napon kovászos kenyeret és desszerteket készítek, máskor pedig edzek, szaunázom és meditálok. Janea így fogalmazott:

„A napjaim nagyon nyugodtak és rugalmasak. Imádom a rugalmasságot és azt, hogy a saját időmben élek. De alig várom, hogy anyuka legyek, és még többet tudjak kihozni a napjaimból. Azért választottam ezt az életmódot, mert úgy gondolom, hogy ez illik hozzám, és itt tudok a legjobban kibontakozni. Értékelem, hogy nem másnak dolgozom, és nem kell minden nap kilenc-ötig munkában lennem. Élvezem, hogy több időt tölthetek a férjemmel, és (a lehető legjobban ki tudom használni) az életünket.”

Számomra a tradicionális feleségnek lenni azt jelenti, hogy hagyományos értékeket és hagyományos házasságot képviselek, ahol Isten szándéka szerint szolgáljuk egymást. Ez az életmód segít megerősíteni kapcsolatunkat Istennel, egymással és hamarosan gyermekeinkkel is. Ahelyett, hogy mindketten dolgoznánk, arra koncentrálnánk, stresszelnénk és elfoglaltak lennénk. Áldottnak tartjuk magunkat, hogy így élhetünk, és mindenkinek ajánlom, aki teheti. Úgy gondolom, hogy a legtöbb nő boldogabb lenne ezzel az életmóddal

– idézi Janea szavait a Mirror.