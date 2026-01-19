"Gigi életét a bölcsődei gondozás elvette tőlünk: egy gyermek életének nincs ára"

Egy gyermek élete nem mérhető költségekben. Ezt üzente az a gyászoló anya és apa, Katie és John Meehan, akik 2022 májusában vesztették el kilenc hónapos kislányukat, Gigit. A csöppség bölcsődei ellátás alatt hunyt el azok után, hogy túl szorosan pólyálták be, majd arccal lefelé rakták rá őt egy babzsákra, így megfulladt. A felelős gondozót, Kate Roughley-t 14 év börtönbüntetésre ítélték gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, azonban az elhunyt csecsemői szülei szerint ez az intézkedés nem elég.

Kilenc hónapos csecsemő vesztette életét helytelen bölcsődei gondozás miatt. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Az az élmény, amikor reggel élve viszed be a gyermekedet a bölcsődébe, majd délután kapsz egy hívást, elmész a kórházba, és kiderül, hogy meghalt... Ez a legborzalmasabb dolog, ami bármely szülővel történhet. Óriási bennünk a harag, mert dühösek vagyunk amiatt, ami Genevieve-vel történt, és amiatt is, hogy megengedik: ezek a veszélyes gyakorlatok továbbra is létezzenek és előforduljanak

- jelentette ki John, akik legfiatalabbjuk tragédiája miatt kampányt indítottak. Céljuk a törvényben rögzített, biztonságos alvásra vonatkozó előírások módosítása, a be nem jelentett és gyakoribb ellenőrzések, valamint kötelező biztonság ikamerák bevezetése a bölcsődékben, írja a Mirror.

A kampány céljainak nagy része nem igényel komoly finanszírozást vagy hosszadalmas egyeztetést. Ezek valóban nagyon egyszerű dolgok. Egy gyermek életének nincs ára. Gigi életét pedig elvették. Nincs ennek a ténynek miért értelmet nyernie és soha nem is lesz igazán érthető. De kell, hogy legyen valami, ami ebből fakad, hogy azt mondhassuk: Gigi miatt más gyerekek élnek, más gyerekek élhetik az életüket. Ez az ő öröksége

- közölte Katie.