"Gigi életét a bölcsődei gondozás elvette tőlünk: egy gyermek életének nincs ára"
Az elhunyt kilenc hónapos szülei kampányt indítottak szeretett lányuk emlékére.
Egy gyermek élete nem mérhető költségekben. Ezt üzente az a gyászoló anya és apa, Katie és John Meehan, akik 2022 májusában vesztették el kilenc hónapos kislányukat, Gigit. A csöppség bölcsődei ellátás alatt hunyt el azok után, hogy túl szorosan pólyálták be, majd arccal lefelé rakták rá őt egy babzsákra, így megfulladt. A felelős gondozót, Kate Roughley-t 14 év börtönbüntetésre ítélték gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, azonban az elhunyt csecsemői szülei szerint ez az intézkedés nem elég.
Kilenc hónapos csecsemő vesztette életét helytelen bölcsődei gondozás miatt
Az az élmény, amikor reggel élve viszed be a gyermekedet a bölcsődébe, majd délután kapsz egy hívást, elmész a kórházba, és kiderül, hogy meghalt... Ez a legborzalmasabb dolog, ami bármely szülővel történhet. Óriási bennünk a harag, mert dühösek vagyunk amiatt, ami Genevieve-vel történt, és amiatt is, hogy megengedik: ezek a veszélyes gyakorlatok továbbra is létezzenek és előforduljanak
- jelentette ki John, akik legfiatalabbjuk tragédiája miatt kampányt indítottak. Céljuk a törvényben rögzített, biztonságos alvásra vonatkozó előírások módosítása, a be nem jelentett és gyakoribb ellenőrzések, valamint kötelező biztonság ikamerák bevezetése a bölcsődékben, írja a Mirror.
A kampány céljainak nagy része nem igényel komoly finanszírozást vagy hosszadalmas egyeztetést. Ezek valóban nagyon egyszerű dolgok. Egy gyermek életének nincs ára. Gigi életét pedig elvették. Nincs ennek a ténynek miért értelmet nyernie és soha nem is lesz igazán érthető. De kell, hogy legyen valami, ami ebből fakad, hogy azt mondhassuk: Gigi miatt más gyerekek élnek, más gyerekek élhetik az életüket. Ez az ő öröksége
- közölte Katie.
