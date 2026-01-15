"Majdnem megette a hajléktalan" - Chili, a kalandos életű törpemalac újra az utcára kerülhet

Chili a fiatal kismalac egy hajléktalannal élte mindennapjait az utcán. Bár a férfi elismerte, hogy Chilit ő neveli, valójában sem megfelelő körülményeket, sem elegendő ételt vagy italt nem tudott biztosítani számára. A rendhagyó páros gyorsan feltűnést keltett: sokan fotókat készítettek Chili kalandjairól, mások pedig aggodalmukat fejezték ki a kismalac biztonsága miatt. Végül Chili hosszú és kanyargós út után új, szerető családra talált, örökbefogadója pedig biztosítani tudta számára a biztonságot és törődést, amire vágyott. Azonban a történet nem ért véget: Chili a kóbor malac most ismét új kihívásokkal néz szembe. Örökbefogadója ugyanis nem tudja a gondját viselni többé.

Chili a kóbor malac először egy hajléktalan férfi tulajdonában volt, aki meg akarta enni, majd az állatvédők megmentették, és végül örökbe fogadták. Most azonban újra szerető gazdát keres. (Fotó: Malacvédő Alapítvány)

Chili a kóbor malac újra gazdit keres - segíts neki, hogy ne kerüljön utcára!

Megrendítő hír rázta meg a malacvédők közösségét: Chili örökbefogadója olyan nehéz élethelyzetbe került, hogy nemcsak Chilinek, hanem a család többi négylábú tagjának is új otthont kell találni. Pedig Chili egy ivartalan, kedves és problémamentes malaclány, aki csak szeretetre és biztonságra vágyik.

Sajnálattal kell megosztanom, hogy Chili újra gazdikereső. Örökbefogadója olyan nehéz helyzetbe került, amiért nem csak Chilikének, hanem a többi négylábúnak is helyet kell találni. Ivartalan, kedves, problémamentes malaclány! Jelentkezzetek gazdinak!

- közölte a Malacvédő Alapítvány közösségi oldalukon.

Sajnálatos az, hogy Chili most megint szerető gazda nélkül van. Először egy hajléktalan férfi tulajdonában volt, aki meg akarta enni. Persze mi állatvédők tudjuk a gondját viselni, de mint minden itt lévő malacnak, neki is új gazdát keresünk. Így is nagyon örülünk neki, hogy életben maradt, és nem volt vacsora...

-mondja Tóth Anita, a Malacvédő Alapítvány munkatársa.

Chili esete sajnos nem egyedi. Több kerületben már sertéseket is tartanak az erdőben a hajléktalanok. A körülmények nagyon nem megfelelőek, többször is ki kell mennünk ilyen helyszínekre, volt olyan, hogy már nem találtuk az állatokat mert nagy valószínűséggel levágta őket.

- teszi hozzá Anita.