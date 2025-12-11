RETRO RÁDIÓ

Zentai Péter lett az év üzletembere

Rangos elismerést kapott Zentai Péter, a Hilaris Hotels tulajdonosa.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.11. 17:51
Módosítva: 2025.12.11. 18:08
A vártnál sokkal nagyobb figyelem övezte az Üzlet portál idei közönségszavazását, melyből Zentai Péter, a Hilaris Hotels tulajdonosa került ki győztesként.

 

A voksolók egyértelműen olyan vezetőt szerettek volna látni az élen, aki a folyamatosan változó gazdasági környezetben is képes stabil, kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Zentai ingatlanfejlesztésben szerzett tapasztalata, szállodalánca dinamikus bővülése és aktív társadalmi szerepvállalása meggyőzte a közönséget.

A december 11-én a Continental Hotel Budapestben megtartott díjátadó gála a hazai üzleti szféra legkiválóbb eredményeire irányította a reflektorfényt – az idei évben pedig egy olyan vállalkozó került a figyelem középpontjába, aki harminc év alatt párhuzamosan épített fel egy ingatlanfejlesztő cégcsoportot, egy szállodaláncot és egy jelentős építőipari hátteret.

2025-ben Zentai Péter, a Hilaris Hotels tulajdonosa nyerte el Az év üzletembere díjat – közölte az Index.

