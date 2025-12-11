Zentai Péter lett az év üzletembere

A vártnál sokkal nagyobb figyelem övezte az Üzlet portál idei közönségszavazását, melyből Zentai Péter, a Hilaris Hotels tulajdonosa került ki győztesként.

A voksolók egyértelműen olyan vezetőt szerettek volna látni az élen, aki a folyamatosan változó gazdasági környezetben is képes stabil, kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Zentai ingatlanfejlesztésben szerzett tapasztalata, szállodalánca dinamikus bővülése és aktív társadalmi szerepvállalása meggyőzte a közönséget.

A december 11-én a Continental Hotel Budapestben megtartott díjátadó gála a hazai üzleti szféra legkiválóbb eredményeire irányította a reflektorfényt – az idei évben pedig egy olyan vállalkozó került a figyelem középpontjába, aki harminc év alatt párhuzamosan épített fel egy ingatlanfejlesztő cégcsoportot, egy szállodaláncot és egy jelentős építőipari hátteret.

2025-ben Zentai Péter, a Hilaris Hotels tulajdonosa nyerte el Az év üzletembere díjat – közölte az Index.