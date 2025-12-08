Ma van a szeplőtelen fogantatás napja – mutatjuk, mit is jelent ez

Miről is szól a szeplőtelen fogantatás napja?

171 éve emlékezünk meg december 8-án arról, hogy IX. Pius pápa kinyilatkoztatta: Mária bűn nélkül fogant, vagyis szeplőtelenül. Ez a vallási ünnep tehát nem Mária szűzi anyaságáról emlékezik meg, mint azt sokan hiszik. Az elnevezés valójában arra utal, hogy Mária már akkor mentes volt az egész emberiséget terhelő, eredendő bűntől, amikor Anna méhében megfogant. Az üdvösség történetében mindössze egyetlen ilyen eset történt, méghozzá Jézus anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának szeplőtelen fogantatása – olvasható a Wikipédián.

Ma van a szeplőtelen fogantatás napja – Fotó: Zvonimir Atletic / Shutterstock

45 éve lőtték le John Lennont

1980. december nyolcadikán, hétfőn este tizenegy óra körül a New York City-béli Dakota-ház előtt Mark David Chapman, a 25 éves, zavart fiatalember 38-as kaliberű revolveréből leadott 5 lövéssel megölte a zenészt, a The Beatles gitárosát, aki zenei karrierje mellett békeaktivista, író, színész, filmproducer és festőművész is volt.

Ezen a napon született Karády Katalin

A színésznő 1910-ben született Kanczler Katalin néven. 1939–1948 között húsz nagyjátékfilm és három kisfilm főszerepét játszotta el. 1944-ben a Gestapo kémkedés vádjával elfogta és megkínozta. A világháború után azonban a Horthy-korszak ünnepelt sztárját látták benne és mellőzték. 1950-ben hagyta el az országot. Később Amerikában kalapszalont nyitott. Amerikában csak néhányszor lépett színpadra. Dekoratív megjelenése, titokzatos, erotikus kisugárzása, mély hangja, szuggesztív egyénisége elbűvölte a környezetét.

Folytatódik a borult idő

A koponyeg.hu szerint hétfőn továbbra is borús, felhős időre számíthatunk, elszórtan kisebb esővel vagy záporral. A nyugati szél időnként megélénkülhet. Hajnalban –1 és +7, délután 5 és 11 fok közötti hőmérsékletek várhatók.

Itt várják ma a véradókat Budapesten

A Magyar Vöröskereszt december 8-án két helyszínen szervez véradást a fővárosban: 07:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.) és 12:00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.).