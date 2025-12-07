„Eszembe jutott a gyerekkorom” – 85 éves Sándor adománya segíti a mélyszegény csorvási családot
Egy régi gyerekkori emlék és egy cikk hatására az 85 éves Sándor úgy döntött: segít a rászoruló Lászlóné családján, hogy a kis Milánnak is boldog lehessen a karácsony. Így lehet tenni a szegénység ellen, mutatjuk a részleteket!
A Bors december 2-i cikke mélyen megérintette az immár 85 éves Sándort, aki az cikk elolvasása után döntötte el: segíteni fog a nehéz sorsú családon. A férfi ma a VI. kerületben él, de gyerekkorában maga is és a családja is a szegénység ellen küzdöttek. A csorvási család története Sándort mélyen megérintette, Beáta történetével találkozva eszébe jutott gyermekkora, és önmagának tett ígérete.
"Ha valaha megtehetem, segíteni fogok a szegényeken" – Sándor gyermekkori fogadalma
Sándor úgy nőtt fel, hogy hat testvérével együtt gyakran egymás kinőtt cipőit hordták. A telek különösen kemények voltak: tűzifáért kellett járniuk, sokszor hóban, fagyban, és gyakran mentek el aludni üres gyomorral.
Soha nem volt semmink. Hatan voltunk testvérek, gyakran egymás cipőjét hordtuk. Emlékszem a fűtésért is sokat kellett dolgozni.. Nem volt semmink sem meg anyámtyúkja. Komolyan éheztünk, soha nem felejtem el azokat az időket. Akkoriban egy kabátot kaptunk, az már ünnep volt. Ezért is nagyon megérintett Lászlóné és Milán története.
– fogalmazza Sándor a Bors megkeresésére.
16 éves volt, amikor megfogadta: ha egyszer lesz rá módja, segíteni fog azoknak, akik ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetben élnek, mint valaha ő maga.
Sándor egész életében a nyomdában dolgozott. Elmondása szerint, sohasem volt gazdag, de mindig próbált félretenni „egy keveset a jövőre”. Hat évvel ezelőtt sajnos elveszítette feleségét. Elárulta, hogy van egy lánya és egy 28 éves unokája, ők jelentik számára a családot. A 13. havi nyugdíj és néhány félretett forint adott erőt és lehetőséget ahhoz, hogy megtegye azt, amit megfogadott.
„Elolvastam a cikket és tudtam, hogy tennem kell valamit”
Amikor elolvastam a cikket, mintha a saját gyerekkoromat láttam volna viszont. Tudom, milyen érzés fázni, éhezni, és milyen, amikor egy édesanya próbál mindent megtenni a gyerekeiért. Nem vagyok gazdag ember, soha nem is voltam, de amit félretettem, azt most jó helyre szeretném adni. Úgy gondolom, 85 évesen már az ember szívére hallgat, ha már nem is hallok olyan jól
– mondja Sándor mosollyal a hangjában.
Beáta és kisfia, Milán meghatódva fogadták a támogatást. Az édesanya elmondta, hogy először ételt vesznek, majd fűtőanyagot, és ha marad: kabátot, cipőt, és talán – ha a pénz engedi –, egy kis karácsonyfát is, hogy Milánnak idén is legyen igazi karácsonya.
Ez a segítség számunkra nem egyszerű adomány, remény a holnaphoz. Segít abban, hogy tovább csináljuk ezt az egész küzdelmet. Minden bankártyánk le van terhelve ezért Sándor csak csekkel tudott minket támogatni, de annak mi olyan mérhetetlenül hálásak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy valaki gondol ránk, és hisz bennünk.
– mondta meghatottan Beáta.
Sajnálatos módon Beáta telefonját kikapcsolták és csak Facebookon elérhető, László időskora miatt pedig nem rendelkezik közösségi média fiókkal ezért a Bors újságírója két telefont összepárosítva tudta csak megoldani, hogy az idős úr és Beáta tudjanak egymással beszélni, végül azonban megoldódott.
Sándor csendes, visszahúzódó ember, akinek az üzenete egyszerű:
A tudat, hogy még számít az ha egy ember jót tesz felemelő, ezért én hálás vagyok. Kellemes ünnepeket kívánok a Csorvási családnak és kívánom, hogy legyen gyógyszerük és idén karácsonyfájuk is
– zárja gondolatait Sándor, egy budapesti jószívű ember.
