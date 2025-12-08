Szakítás után házasság: a Spotify hozta újra össze a párt

Dalcímeken keresztül kommunikált a pár, miután szakított, ez hozta újra össze a két volt szerelmest – írja a PEOPLE. A meglepő kommunikációs forma újra érzéseket indított el bennük. Kayla Sentell és Trenton Miller 12 év se veled-se nélküled kapcsolat után végleg szakított. Vagy mégsem? Egyikük sem gondolta, hogy nyolc hónappal később mi fogja újra közelebb hozni őket egymáshoz. Meglepő módon a Spotify lejátszási listájukon keresztül kezdtek kommunikálni egymással...

A Spotify hozta újra össze a párt (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

A Spotify utat nyitott a szívekhez

Kaylanak hiányzott régi szerelme és úgy gondolta, a Spotify-on felkeresi a profilját, mivel máshol nem volt jelen a közösségi platformokon. Noha a nő nem számított semmi jóra, olyat talált, ami teljesen ledöbbentette.

A férfinak volt egy lejátszási listája, melynek címe egy nagy K"betű volt, ami exe nevére, Kaylára utalt.

A nő elmondta, hogy minden érzelmet egyszerre érzett, amikor megtalálta az albumot és teljesen elöntötte a bizonytalanság, az öröm és a félelem is.

Válaszul Kayla készített egy albumot Ez rólad szól címmel és beletett pár dalt a férfi lejátszási listájából is.

Trenton azonnal észrevette a lejátszási listát és noha ő leginkább szomorúságból állította össze a saját gyűjteményét, izgatott lett és tanácsot kért legjobb barátja feleségétől.

Aztán elmondtam a legjobb barátomnak és a feleségének, és ő közölte velem, hogy az Ez rólad szól egy Taylor Swift-utalás (This is about you az énekesnő egyik dalának címe – a szerk.). Úgyhogy kezdtem elbizonytalanodni

– emlékszik vissza Trenton.

Körülbelül egy hét gondolkodás után végül úgy döntött a férfi, a legjobb, ha ugyanilyen formában válaszol volt szerelmének.

Trenton frissítette a saját listáját, és a végére ezeket a dalokat pakolta: „If You See This” (Ha ezt látod), „Speak Now” (Szólj most), „I Want You Back” (Vissza akarlak kapni).

Kayla reményekkel telve nézte meg újra a férfi oldalát, ahol meglátta a frissítést. Aznap reggel felhívta Trentont, és újra összejöttek.

Körülbelül egy évvel azután, hogy a Spotify-on újra egymásra találtak, a pár eljegyezte egymást.

A több mint tízéves kapcsolatunk során, a rengeteg különböző szakaszunkban – barátként, párként, alig beszélve – mindig írtunk egymásnak leveleket. Az eljegyzéskor ezen évtizedes levelek között tettem fel a kérdést

– meséli Trenton.

Három héttel az esküvő előtt Kayla levelet írt a Spotify-nak, hogy megossza velük a hihetetlen történetet és köszönetet mondjon nekik.

A Spotify csapata meghatódott a zenei románcukon és meglepte őket a ceremónián egy személyre szabott videóval, amelyben Teddy Swims gratulált nekik. Az énekes egyik dala, a „You're Still The One” Sentell lejátszási listáján is szerepelt.

Olyan jópofa meglepetés volt!

– mondta a nő.

Annyira édes, hogy most már ennyi klassz szereplő is részese a mi szerelmi történetünknek!

A friss házasok a mai napig ugyanazokat a lejátszási listákat frissítik.