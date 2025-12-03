RETRO RÁDIÓ

Ez durva! Kiskorúval a fedélzeten bukott le a salgótarjáni díler

A férfi autójában több gyanús nyomot találtak.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.03.
droghasználat salgótarján rendőrség

A Salgótarjáni Rendőrfőkapitányság lovas járőrei november 29-én este, Karancsalja egyik mellékutcájában parkoló személygépkocsi ellenőrzését végezte, amelyet egy 39 éves salgótarjáni férfi vezetett. A járműben egy 38 és egy 43 éves férfi, valamint egy 16 és egy 18 éves lány utazott.

alt=A salgótarjáni férfit letartóztatták drogkereskedés gyanúja miatt
A salgótarjáni férfit letartóztatták drogkereskedés gyanúja miatt / Fotó: Pexels (illusztráció)

A salgótarjáni férfi letartóztatása

Az utasok ruházatának és a jármű átvizsgálása során a rendőrség munkatársai szinte mindenkinél, valamint a csomagtérben is találtak és foglaltak le összesen bruttó 40,22 gramm droggyanús anyagot, amely a gyorsteszt tanulsága szerint kábítószer. A kesztyűtartóban talált gáz-riasztó fegyvert is lefoglalták, tulajdonosa engedély nélkül tartotta magánál. A bizonyítékok alapján a 39 éves gépkocsivezetőt 18. életévét be nem töltött személynek átadással elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett, az utasok egy részét kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A nyomozók őrizetbe vették a dílert, és kezdeményezték letartóztatását - írja a Police.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu