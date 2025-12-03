Ez durva! Kiskorúval a fedélzeten bukott le a salgótarjáni díler

A Salgótarjáni Rendőrfőkapitányság lovas járőrei november 29-én este, Karancsalja egyik mellékutcájában parkoló személygépkocsi ellenőrzését végezte, amelyet egy 39 éves salgótarjáni férfi vezetett. A járműben egy 38 és egy 43 éves férfi, valamint egy 16 és egy 18 éves lány utazott.

A salgótarjáni férfit letartóztatták drogkereskedés gyanúja miatt / Fotó: Pexels (illusztráció)

A salgótarjáni férfi letartóztatása

Az utasok ruházatának és a jármű átvizsgálása során a rendőrség munkatársai szinte mindenkinél, valamint a csomagtérben is találtak és foglaltak le összesen bruttó 40,22 gramm droggyanús anyagot, amely a gyorsteszt tanulsága szerint kábítószer. A kesztyűtartóban talált gáz-riasztó fegyvert is lefoglalták, tulajdonosa engedély nélkül tartotta magánál. A bizonyítékok alapján a 39 éves gépkocsivezetőt 18. életévét be nem töltött személynek átadással elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett, az utasok egy részét kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A nyomozók őrizetbe vették a dílert, és kezdeményezték letartóztatását - írja a Police.