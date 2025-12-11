RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a rezsicsökkentésről – videó

Újabb kedvezményeket jelentett be Orbán Viktor. Folytatódik a rezsicsökkentés!

Gulyás Gergely szerint a brüsszeli javaslat, amely engedélyhez kötné az orosz kőolaj és földgáz beszerzését, nyílt támadás Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés ellen. A javaslat megkerüli az egyhangúság követelményét, szembemegy az uniós alapszerződések energiamixre vonatkozó elvével, és célzottan érinti azokat az országokat – köztük Magyarországot –, amelyek a korábban kiharcolt mentesség alapján továbbra is importálhatnak orosz energiahordozókat. Az intézkedés 2026 márciusától lépne hatályba, 2027 őszére pedig teljes tilalmat vezetne be.

Orbán Viktor, rezsicsökkentés
Rezsicsökkentésről beszélt Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A magyar kormány azonban továbbra is minden erejével küzd a rezsicsökkentés megvédéséért. Ezen dolgozik éjt nappallá tévé Orbán Viktor miniszterelnök is. A magyar kormányfő nemrég egy videóban üzent a rezsicsökkentés kapcsán a magyar lakosságnak. 

Figyelem! Rezsicsökkentés 2.0.: 2,5 millió forinttal támogatjuk az új energiatárolók vásárlását. Január 15-én kiírjuk a pályázatokat, február 1-jétől már lehet is pályázni

 – tudatta Orbán Viktor. 

Íme, a rezsicsökkentésről szóló bejelentés: 


 

 

