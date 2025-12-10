"A jóság Nolinában tovább él" – rászoruló gyerekeknek segített a súlyos beteg kislány

A koraszülöttek napjához és a Mikuláshoz kapcsolódva Nolina egy különleges döntést hozott: szeretett plüssállatait ajánlotta fel rászoruló gyermekeknek. Édesanyja, Prekop Adrienn olvasta a Türkiz Alapítvány – Ajtó a jövődre – adománygyűjtő felhívását, mire Nolina gondolkodás nélkül annyit mondott: „Anyu, segítsünk mi is az embereknek! Legyen mindenkinek jó karácsonyuk.” Mutatjuk Prekop Nolina története, hogyan hatja meg idén az embereket!

Prekop Nolina története sok embernek a szívét megmelengette - Most ő ad más gyermekeknek, nagy szeretettel ajánlotta fel a plüssállatait idén. (Fotó: Olvasói)

„Ő a fény az életünkben” - Prekop Nolina története

A kislány kedves, mégis hatalmas gesztusa mutatja meg igazán, mit jelent a tiszta szeretet és a közösség ereje.

Nolina mindig szeretne segíteni, mosolyt csalni mások arcára. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen csodálatos kislány. Azonban annyi mindenen ment már keresztül, és még olyan hosszú út áll elöttünk, hogy jobb legyen

- mondja Prekop Adrien kislánya kapcsán.

Adrienn hangsúlyozta, mekkora öröm volt számukra ez a lehetőség:

Köszönjük, hogy lehetőséget kapott arra, hogy ő is adhasson! A rengeteg szeretet, figyelem és jóság, amit kap, azt igyekszünk valamilyen formában visszaadni az embereknek. Csupán egy csekély kedvesség részünkről, de bízunk benne, sok gyermeknek okoz majd annál nagyobb örömet. Ez az élmény számunkra is örök emlék marad

- árulta el Adrienn az adományozás kapcsán.

Az akció koordinátorai sem maradtak szavak nélkül. A Türkiz Alapítvány felhívására érkezett felajánlás minden résztvevőt megérintett.

Az Adni jó kupa baráti kör Alapítvány #dobjegyötöst akciójával támogattuk korábban ezt a szépséges, huncut kislányt, Nolinát ( Prekop Nolina Gyógyulásáért Alapítvány ). Most pedig maga, Nolina szeretne adni. Nolina felajánlotta a plüssállatait, hogy más, nehéz sorsú gyerekek karácsonyát szebbé tegye. Számomra elmondhatatlanul szép ez a történet. Nem tudom szavakba önteni, amit érzek.

Drága Nolina! Köszönöm neked, hogy emlékeztetsz arra, mit jelent igazán adni. Emlékeztetsz arra, hogy mi az igazi, tiszta szeretet

- írta a Türkiz Alapítvány posztjában, melyben kifejezték a kislány és anyukája felé a hálát.

Prekop Nolina története: 2018-ban, mindössze több mint 700 grammal született, koraszülöttként. Születése közben méhen belüli másodfokú agyvérzés érte, majd újraélesztésre volt szükség, amely során oxigénhiány lépett fel. Ennek következtében négyvégtagi feszesség alakult ki nála. 77 napot töltött az intenzíven. 2020-ban a család létrehozta a Prekop Nolina Gyógyulásáért Alapítványt, hogy fedezni tudják a terápiák költségeit – ebből építkezve tudnak hosszú távra tervezni.

Már az első napokban tudtuk, hogy nehéz út vár ránk, és a fejlesztések lesznek a mindennapjaink részei. Aki ismer minket, tudja: Nolina mosolya, tünemény természete és akarata az, ami visz minket előre!

- mesélte korábban is Adrienn a legnagyobb kedvességgel a hangjában.