Négykézláb mászott az út mentén a nyugdíjas Vasváron - hátborzongató, ami vele történt

Sokan állítják, hogy az élethez bizony kell egy nagy adag szerencse és néha a csoda is, sokszor pedig elég annyi, hogy jókor legyünk jó helyen. Így történt ez a napokban a Vas vármegyei Vasváron is, ahol egy nyugdíjas életét mentette meg az, hogy két helyi zsaru nemcsak, hogy jókor volt jó helyen, de odafigyelésükkel és hősiességükkel is példát mutattak.

A zsaruk szinte az utolsó pillanatban mentették meg a fagyban mászó nyugdíjast. Kiderült, hogy a 80 éves néni vércukra leesett, szinte magánál sem volt már ekkor

Fotó: Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Négykézláb mászó nyugdíjast mentettek meg a fagyhaláltól

A két zsaru még december 16-án indult el szokásos járőrútjára, nyugodtan hajtottak el a megszokott vasvári táj mellett. Mikor azonban a település külterületéhez értek, döbbenetes dologra lettek figyelmesek: az út szélén egy idős asszony kúszott négykézláb. A helyzet már csak azért is aggasztó volt, mert ez idő tájt fagypont körüli hőmérséklet uralkodott a környéken. Természetesen, az első sokk után azonnal a fékbe tapostak és megálltak az út mellett, majd az idős asszonyhoz rohantak. Kiderült, életmentő volt az, hogy pont arra jártak: a 80 éves néni ugyanis korábban rosszul lett, úgy tudjuk, hogy már fel sem tudott állni a fagyos földről, a rendőrök kérdéseire is zavarodott állapotban válaszolt. A rendőrpáros amilyen gyorsan csak lehetett, autóba ültette az asszonyt:

Azonnal a segítségére siettek és a hajnali fagypont közeli időjárástól védve, a járőrautóba ültették a mentők kiérkezéséig

- közölte a mentésről a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hamarosan kiderült, hogy valóban a legjobbkor érkeztek, mivel a nő állapotát nem más, mint a kritikusan alacsony vércukorszint okozta.

A kórházba szállítását követően derült ki, hogy a 80 éves néni zavartságát a veszélyesen alacsony vércukorszintje okozta, emiatt a történtekre sem emlékezett

- tették hozzá. A hatóságok kérnek mindenkit: aki bajba jutott, vagy éppen eszméletlen embert lát, azonnal hívja a 112-t, mivel a gyors reakció életeket is menthet.