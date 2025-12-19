Négykézláb mászott az út mentén a nyugdíjas Vasváron - hátborzongató, ami vele történt
A 80 éves asszony a városon kívül lett rosszul a fagypont közeli időben. A nyugdíjasra az utolsó pillanatban találtak rá hős rendőrök, ekkor már négykézláb mászott az út mentén. Kiderült, hogy a leesett vércukorszint okozott kis híján tragédiát.
Sokan állítják, hogy az élethez bizony kell egy nagy adag szerencse és néha a csoda is, sokszor pedig elég annyi, hogy jókor legyünk jó helyen. Így történt ez a napokban a Vas vármegyei Vasváron is, ahol egy nyugdíjas életét mentette meg az, hogy két helyi zsaru nemcsak, hogy jókor volt jó helyen, de odafigyelésükkel és hősiességükkel is példát mutattak.
Négykézláb mászó nyugdíjast mentettek meg a fagyhaláltól
A két zsaru még december 16-án indult el szokásos járőrútjára, nyugodtan hajtottak el a megszokott vasvári táj mellett. Mikor azonban a település külterületéhez értek, döbbenetes dologra lettek figyelmesek: az út szélén egy idős asszony kúszott négykézláb. A helyzet már csak azért is aggasztó volt, mert ez idő tájt fagypont körüli hőmérséklet uralkodott a környéken. Természetesen, az első sokk után azonnal a fékbe tapostak és megálltak az út mellett, majd az idős asszonyhoz rohantak. Kiderült, életmentő volt az, hogy pont arra jártak: a 80 éves néni ugyanis korábban rosszul lett, úgy tudjuk, hogy már fel sem tudott állni a fagyos földről, a rendőrök kérdéseire is zavarodott állapotban válaszolt. A rendőrpáros amilyen gyorsan csak lehetett, autóba ültette az asszonyt:
Azonnal a segítségére siettek és a hajnali fagypont közeli időjárástól védve, a járőrautóba ültették a mentők kiérkezéséig
- közölte a mentésről a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hamarosan kiderült, hogy valóban a legjobbkor érkeztek, mivel a nő állapotát nem más, mint a kritikusan alacsony vércukorszint okozta.
A kórházba szállítását követően derült ki, hogy a 80 éves néni zavartságát a veszélyesen alacsony vércukorszintje okozta, emiatt a történtekre sem emlékezett
- tették hozzá. A hatóságok kérnek mindenkit: aki bajba jutott, vagy éppen eszméletlen embert lát, azonnal hívja a 112-t, mivel a gyors reakció életeket is menthet.
Életveszélyes lehet az alacsony vércukorszint
Kevesen tudják, de az alacsony vércukorszint ugyanolyan veszélyt jelent, mint a túl magas. A szervezet számos tünettel figyelmeztet már kezdetben is, és ha ezután sem jutunk táplálékhoz, állapotunk súlyosbodhat, jelentkezhet görcs, roham vagy kóma is. Kezdeti tünetek:
- éhség
- izzadás és hideg veríték
- szívdobogás
- sápadtság
- fejfájás és szédülés
- homályos látás
- ájulás és eszméletvesztés.
