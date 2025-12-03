Állatok elszabadulva: Mosómedve garázdálkodott részegen egy italboltban

Mosómedve tört be egy amerikai italboltba, majd egy felöntött a garatra a széttört alkoholos üvegekből - írja az MTI.

Mosómedve garázdálkodott részegen egy italboltban. Illusztráció: Pexels

A tájékoztatás szerint a lerészegedett, ájultan fekvő állatot szombat reggel fedezte fel az egyik alkalmazott a virginiai Ashland településén működő üzlet mellékhelyiségében.

Az állatvédelmi szervezet helyszínre riasztott munkatársa megállapította, hogy "a betörő" több polcot is feldúlt, aminek során palackokat is széttört. A földön kisebb tócsa alakult a nagy alkoholtartalmú italokból.

A mosómedvét az állatvédelmi szervezet menhelyére szállították, ahol kijózanodhatott. Néhány óra alvást követően és látható sérülések nélkül visszaengedték a szabadba.