Betáblázták magukat a Karácsonyi testvérek: 150 ellenféllel szemben játszanak szimultán sakkpartit

A szó legszorosabb értelmében: igazi Karácsonyi-meglepetés várja azokat, akik december 28-án délelőtt 11 órára kilátogatnak a Lurdy Rendezvényközpontba, ahol a sakktábláké lesz majd a főszerep. Na meg persze a Karácsonyi testvéreké, akik olyan produkcióval készülnek erre a napra, amitől nemcsak a játék iránt rajongóknak, hanem egészen biztosan a laikus érdeklődőknek is leesik majd az álla! A sakkéletben jól ismert négy Karácsonyi testvér, Kata, Luca, Gellért és Bánk ugyanis nem kisebb feladatra vállalkozik, mint egy szimultán partira – 150 ellenféllel szemben.

A Karácsonyi testvérek, azaz Gellért (bal felső kép), Kata (jobb felső kép), Luca (bal alsó kép) és Bánk (jobb alsó kép) számára is új kihívás lesz a december 28-i szimultán parti a Lurdyban

Fotó: Facebook/Karácsonyi Gellért, Kata, Luca, Bánk sportolói oldala

Egyedülálló lépés a Karácsonyi testvérektől

Nem semmi, amit a Karácsonyi tesók eddig elértek a sakk területén:

Gellért nemzetközi mester és sakkolimpikon,

nemzetközi mester és sakkolimpikon, Kata női FIDE-mester, sakkolimpikon és mindketten a Nemzeti Tehetség Program nagykövetei, míg

női FIDE-mester, sakkolimpikon és mindketten a nagykövetei, míg Luca és Bánk szintén versenyszerűen sakkoznak.

A támogató családi háttérnek köszönhetően nem is akárhogyan! A december 28-i, stílszerűen Karácsonyi szimultán névre keresztelt rendezvény keretei között viszont olyasmire vállalkoztak, amire eddig még soha:

ők négyen 150 ellenféllel szemben játszanak majd szimultán partit – várhatóan látványos hírverést csinálva így a sportág számára.

Ehhez hasonló esemény nem is nagyon történt még eddig – árulta el a testvérek édesanyja.

Máskor volt, hogy adtak már a gyerekek ketten vagy valamelyikük egyedül szimultánt – például Polgár Judit sakkfesztiválján is. Az viszont talán világszinten is egyedülálló, hogy négy testvér, akik viszonylag magas szinten sakkoznak szimultánt adjon, ráadásul 150 táblán. Innen jött az ötlet, illetve tudtuk, hogy ez számukra is komoly próbatételt jelenthet úgy fizikailag, mind szellemileg. Külön nehézség lesz ráadásul a gyerekek számára, hogy – mivel, ugye, egymás után lépnek – mire újra az elsőre kerül a sor, addigra már meg fog változni a tábla – hiszen a három tesó már lépett. Tehát ki is kell valahogy találják egymás gondolatait

– árult el némi bennfentes információt a Karácsonyi testvérek anyukája, Karácsonyiné Zámbó Szilvia.