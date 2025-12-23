Betáblázták magukat a Karácsonyi testvérek: 150 ellenféllel szemben játszanak szimultán sakkpartit
Egyáltalán nem kell szakértőnek lenni: ez mindenképp nagyot fog szólni! Korábban még soha nem adtak úgy szimultánt, mint ahogyan a Karácsonyi testvérek fognak a két ünnep között.
A szó legszorosabb értelmében: igazi Karácsonyi-meglepetés várja azokat, akik december 28-án délelőtt 11 órára kilátogatnak a Lurdy Rendezvényközpontba, ahol a sakktábláké lesz majd a főszerep. Na meg persze a Karácsonyi testvéreké, akik olyan produkcióval készülnek erre a napra, amitől nemcsak a játék iránt rajongóknak, hanem egészen biztosan a laikus érdeklődőknek is leesik majd az álla! A sakkéletben jól ismert négy Karácsonyi testvér, Kata, Luca, Gellért és Bánk ugyanis nem kisebb feladatra vállalkozik, mint egy szimultán partira – 150 ellenféllel szemben.
Egyedülálló lépés a Karácsonyi testvérektől
Nem semmi, amit a Karácsonyi tesók eddig elértek a sakk területén:
- Gellért nemzetközi mester és sakkolimpikon,
- Kata női FIDE-mester, sakkolimpikon és mindketten a Nemzeti Tehetség Program nagykövetei, míg
- Luca és Bánk szintén versenyszerűen sakkoznak.
A támogató családi háttérnek köszönhetően nem is akárhogyan! A december 28-i, stílszerűen Karácsonyi szimultán névre keresztelt rendezvény keretei között viszont olyasmire vállalkoztak, amire eddig még soha:
ők négyen 150 ellenféllel szemben játszanak majd szimultán partit – várhatóan látványos hírverést csinálva így a sportág számára.
Ehhez hasonló esemény nem is nagyon történt még eddig – árulta el a testvérek édesanyja.
Máskor volt, hogy adtak már a gyerekek ketten vagy valamelyikük egyedül szimultánt – például Polgár Judit sakkfesztiválján is. Az viszont talán világszinten is egyedülálló, hogy négy testvér, akik viszonylag magas szinten sakkoznak szimultánt adjon, ráadásul 150 táblán. Innen jött az ötlet, illetve tudtuk, hogy ez számukra is komoly próbatételt jelenthet úgy fizikailag, mind szellemileg. Külön nehézség lesz ráadásul a gyerekek számára, hogy – mivel, ugye, egymás után lépnek – mire újra az elsőre kerül a sor, addigra már meg fog változni a tábla – hiszen a három tesó már lépett. Tehát ki is kell valahogy találják egymás gondolatait
– árult el némi bennfentes információt a Karácsonyi testvérek anyukája, Karácsonyiné Zámbó Szilvia.
Mindezek után talán már nem kell annyira magyarázni, hogy a december 28-i délelőtt miért ígérkezik még a sakktól eddig idegenkedők számára is igazi csemegének a Lurdy Rendezvényközpontban. Az biztos, hogy a négy testvér hozzá van szokva a kiélezett helyzetekhez és – ha a 150 ellenfélből nem lenne elég egyértelmű – szeretik a kihívásokat.
Csináltunk már korábban olyan családi sakkbajnokságot, hogy idővel egyenlítettük ki a tudásbeli különbséget. Tehát mondjuk, mivel Gellért a legerősebb játékos, ő egy percet kapott a partira, míg az, aki négyük közül akkor még a legkevésbé volt felkészült, mondjuk, 8-at. Ettől máris izgalmasabbá vált a dolog
– mesélte a sakkozók édesanyja. Neki szintén új élmény lesz majd, hogy a gyermekei ilyen kihívással találják szembe magukat.
Kihívást persze a leendő ellenfelek is találhatnak a december 28-i Karácsonyi szimultán alkalmával. Mert nem sokszor adatik ilyen remek lehetőség a játék szerelmesei előtt, hogy versenysakkozókkal szemben üljenek le szimultánt játszani!
