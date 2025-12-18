Szentkirályi Alexandra: különleges törődést érdemelnek a hajléktalanszállón élő nők

Egy meghirdetett jótékonysági akció keretében vitt adományokat a Bajnok utcai hajléktalanszállóra Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke és Szepesfalvy Anna fideszes fővárosi képviselő. Ez az Üdvhadsereg női hajléktalanszállója, ahova olyan nők érkeznek, akiknek a legnagyobb szükségük van segítségre. Ezért is tartotta fontosnak Szentkirályi Alexandra, hogy minél több adományt tudjanak ide eljuttatni az akció keretében.

Szentkirályi Alexandra hatalmas mennyiségű adománnyal látta el a Bajnok utcai hajléktalanszálló lakóit. Fotó: Metropol

Azok a hölgyek, akik itt fogják az ünnepeket is tölteni, különleges törődést érdemelnek és odafigyelést, hiszen ők nagyon nehéz helyzetben vannak

– mondta a budapesti Fidesz elnöke, majd kiemelte: ezzel az akcióval arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy adni mindig jó, de karácsonykor különösen. Emiatt pedig azt remélik, hogy mindezzel fel tudják hívni mások figyelmét is az adakozásra.

Rengeteg tartós élelmiszer, tisztítószer, háztartási felszerelés gyűlt össze az adománygyűjtés során. Annyi minden, hogy Alexandrának és csapatának két autóra volt szüksége, hogy azokat el tudja szállítani a szállásig. Ott Szepesfalvy Annával együtt átadták az intézményvezetőnek a számos teli dobozt. Emellett pedig az ott dolgozóknak is készültek meglepetéssel, hiszen ők mindannyian emberfeletti munkát végeznek annak érdekében, hogy a bajban lévő nők talpra tudjanak állni.

Az adományozás érzelmi hátteréről Szepesfalvy Anna elmondta: advent közeledtével könnyebb az emberek figyelmét ráirányítani a jó ügyekre és ezt szerették volna kihasználni. Végül a kezdeményezés egy sikeres akcióvá nőtte ki magát.

Ma Budapesten a hajléktalanság egy nagyon rosszul kezelt probléma. Holott azt gondolom, hogy azok az embertársaink akik ebben a helyzetben vannak, többet érdemelnek, mint amit jelenleg kapnak

– magyarázta lapunknak a képviselő. Megköszönte a segítséget a budapesti Digitális Polgári Kör tagjainak, akik bőséges módon hozzájárultak az adományozáshoz.

Egy egész szobát megtöltöttek a DPK adományai. Fotó: Metropol

Rendkívül hálásak a hajléktalanszálló lakói az adományokért

Éva, aki hosszú évek óta a a szálló lakója, lapunknak elmondta: egy évben többször is kapnak adományokat, amiknek mindig nagyon örülnek, hiszen ez hatalmas segítség az ideglenes otthon számára. Az ünnepek itt mindig nyugodtan és békésen telnek.

Nagyon kellemes! Már fel van díszítve a karácsonyfa, ma pedig lesz egy kis ünnepségünk. Akinek nincs családja, annak nehezebb, de egyébként ez egy biztos bázis

– mesélte a Metropolnak a hajléktalanszállón élő nő. Nagyon sok mindent adott számára már ez a hely.

Hálával és köszönettel tartozunk azoknak, akik gondolnak ránk, hiszen sokaknak ez nem jut eszébe.

- tette hozzá Éva, aki készült egy meglepetéssel Szentkirályi Alexandra részére.