Palóc André: "Magyarország nem fog belesodródni egy háborúba!"

Miért ennyire fontosak a Háborúellenes Gyűlések? Palóc André Mohácson, a negyedik Háborúellenes Gyűlésen mondta el, hogy mennyire fontosak ezek az összejövetelek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 16:55
Háborúellenes Gyűlés NATO Palóc André Nemzetgazdsági Minisztérium háború

Palóc André közgazdász és politológus, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, Mohácson, a negyedik Háborúellenes Gyűlésen mondta el, hogy mennyire fontosak ezek az összejövetelek. Mindig arra kell gondolnunk, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol az európai vezetők mellett már Mark Rutte, a NATO főtitkára is arról beszél, hogy éveken belül háború lesz Európában.

Háború
Palóc André, Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozik a Metropolnak, Mohács, 2025.12.13. / Fotó: MW

Nem szabad belesodródnunk a háborúba!

Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, Mohácson elmondta:

A béke a legfontosabb. Látjuk, hogy Európában egyre inkább háborús készültség van, és szerintem most az a legfontosabb, hogy minél többen megmutassuk: igenis ki kell állni a háború ellen és a béke mellett. Nagyon jó látni, hogy ennyien vagyunk itt.

- nyilatkozta Palóc André, majd hozzátette:

Az, hogy valaki szeretne háborút, és látjuk, hogy Európában többen szeretnének háborút, az nem azt jelenti, hogy nekünk engednünk kell a belesodródást. Pont ezért fontosak az ilyen és ehhez hasonló több országos háborúellenes gyűlések, hogy kiálljunk mindannyian a békéért. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
