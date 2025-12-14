Palóc André: "Magyarország nem fog belesodródni egy háborúba!"

Palóc André közgazdász és politológus, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, Mohácson, a negyedik Háborúellenes Gyűlésen mondta el, hogy mennyire fontosak ezek az összejövetelek. Mindig arra kell gondolnunk, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol az európai vezetők mellett már Mark Rutte, a NATO főtitkára is arról beszél, hogy éveken belül háború lesz Európában.

Palóc André, Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozik a Metropolnak, Mohács, 2025.12.13. / Fotó: MW

Nem szabad belesodródnunk a háborúba!

Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, Mohácson elmondta:

A béke a legfontosabb. Látjuk, hogy Európában egyre inkább háborús készültség van, és szerintem most az a legfontosabb, hogy minél többen megmutassuk: igenis ki kell állni a háború ellen és a béke mellett. Nagyon jó látni, hogy ennyien vagyunk itt.

- nyilatkozta Palóc André, majd hozzátette: