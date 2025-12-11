Gyász! Elhunyt a népszerű fitneszinfluenszer
Két évig küzdött a rákkal. Feladta a harcot a fitneszinfluenszer szervezete.
Elhunyt Alessandro Antonicelli. Az olasz fitneszinfluenszer 26 évesen halt meg, miután két éven át küzdött a rákkal. Alessandro több mint 198 ezer követővel rendelkezik Instagramon. Ismertségét leginkább az edzéseiről szóló tartalmaknak köszönheti, azonban később mégtöbben kezdték el figyelni mindennapjait, amikor őszintén vallott rákbetegségéről.
Az influenszer 2023-ban hozta nyilvánosságra, hogy rosszindulatú csontdaganatot diagnosztizáltak nála.
Ma egy új utazás kezdődik számomra
— írta akkor az Instagramon.
A sok elfoglaltság mellett ebben az évben több orvosi vizsgálaton is részt vettem, és a térdfájdalom, valamint az egy éve fennálló krónikus fáradtság — ahogy sejtettem — egyáltalán nem az edzéseimmel függött össze
A fitneszinfluenszer élete csúcspontján volt, amikor megérkezett a borzalmas hír. Éppen az egyetemi diplomáját ünnepelte és akkor költözött Milánóba.
Korábban haza kellett jönnie nyaralásából, hogy azonnal el tudják kezdeni a kezeléseket.
Alessandro 2023-ban komoly műtéten esett át: eltávolították a teljes combcsontját, térd- és csípőízületeit, miközben a combizom egy részét is kioperálták, és a lábát teljes combcsontprotézissel rekonstruálták.
A következő évben azonban két új áttét jelent meg, az egyik a kulcscsontján, a másik a keresztcsonton. Ekkor a férfi sugárkezelésen esett át, amely nem bizonyult hatékonynak, ezért folytatta a kemoterápiás kezelést.
2025 júliusában volt egy kis remény a gyógyulásra, azonban nem sokkal később Alessandrot 2025 szeptemberében a sürgősségire kellett szállítani elviselhetetlen fájdalmai miatt.
A megemlékezésben azt írják, innentől állapota rohamosan romlott.
2025 novemberére a fájdalom már kontrollálhatatlanná vált, és még néhány lépés megtétele is komoly nehézséget jelentett számára, ezért újabb kórházi kezelésre volt szükség — ahonnan már soha nem tudott hazatérni. 2025. december 4-én Ale eltávozott közülünk: végre rátalált arra a békére, amelyet megérdemelt
