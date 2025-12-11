Elhunyt Alessandro Antonicelli. Az olasz fitneszinfluenszer 26 évesen halt meg, miután két éven át küzdött a rákkal. Alessandro több mint 198 ezer követővel rendelkezik Instagramon. Ismertségét leginkább az edzéseiről szóló tartalmaknak köszönheti, azonban később mégtöbben kezdték el figyelni mindennapjait, amikor őszintén vallott rákbetegségéről.

Gyász! Elhunyt a népszerű fitneszinfluenszer

Fotó: Shutterstock

Az influenszer 2023-ban hozta nyilvánosságra, hogy rosszindulatú csontdaganatot diagnosztizáltak nála.

Ma egy új utazás kezdődik számomra

— írta akkor az Instagramon.

A sok elfoglaltság mellett ebben az évben több orvosi vizsgálaton is részt vettem, és a térdfájdalom, valamint az egy éve fennálló krónikus fáradtság — ahogy sejtettem — egyáltalán nem az edzéseimmel függött össze

A fitneszinfluenszer élete csúcspontján volt, amikor megérkezett a borzalmas hír. Éppen az egyetemi diplomáját ünnepelte és akkor költözött Milánóba.

Korábban haza kellett jönnie nyaralásából, hogy azonnal el tudják kezdeni a kezeléseket.

Alessandro 2023-ban komoly műtéten esett át: eltávolították a teljes combcsontját, térd- és csípőízületeit, miközben a combizom egy részét is kioperálták, és a lábát teljes combcsontprotézissel rekonstruálták.

A következő évben azonban két új áttét jelent meg, az egyik a kulcscsontján, a másik a keresztcsonton. Ekkor a férfi sugárkezelésen esett át, amely nem bizonyult hatékonynak, ezért folytatta a kemoterápiás kezelést.

2025 júliusában volt egy kis remény a gyógyulásra, azonban nem sokkal később Alessandrot 2025 szeptemberében a sürgősségire kellett szállítani elviselhetetlen fájdalmai miatt.

A megemlékezésben azt írják, innentől állapota rohamosan romlott.

