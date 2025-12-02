RETRO RÁDIÓ

Csak egy hátizsákot és egy biciklit hagyott hátra - hajtóvadászat indult a rőzsegyűjtés közben eltűnt Laci után

Csak fát akart gyűjteni, de végül rejtélyes módon nyoma veszett G. Lászlónak Kunszentmártonnál. Az eltűnt férfi után valóságos hajtóvadászat indult, ugyanis a hajnali, fagyos időben minden perc számított.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
eltűnt Kunszentmárton rejtély keresés

Csak egy hátizsák és egy bicikli - ennyi maradt az után a férfi után, akinek rejtélyes módon veszett nyoma Kunszentmártonnál a minap. G. László hátborzongató módon szívódott fel: hétfőn (december 1.) kiment fát gyűjteni a helyi ártérbe, azonban ezután nyomtalanul eltűnt. A családja sem tudta elérni, azt sem tudták, hogy pontosan merre járhat. 

Az eltűnt férfit mélyen, az ártérben találták meg.
Az eltűnt férfit mélyen az ártérben találták meg    Fotó: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

Életért folyt a hajsza: hihetetlen helyen találták meg az eltűnt Lászlót

Az aggódó rokonok természetesen azonnal értesítették a rendőrséget, akik pedig a speciális mentőket: 

Riasztást kaptunk a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságtól, miszerint ma reggel G. László kunszentmártoni lakos elindult a település külterületén lévő gátra az ártérbe fát gyűjteni, de azóta a családja nem tud hollétéről

- mesélte posztjában a segítségül hívott Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület. A család először maga próbált a férfi nyomára akadni, azonban nem találták. Keresés közben azonban hátborzongató nyomokra bukkantak: az ártér szélén megtalálták a földön László ott árválkodó zsákját és biciklijét:

Kimentek keresni délután, de már csak a kerékpárját és a zsákját találták a gáton. Ismert magasvérnyomás és cukorbeteg és sajnos alkohol problémákkal is küzd, ezért volt aggasztó. Ekkor értesítik a hatóságot

- mesélte a kutatócsoport, akik rögvest, hét emberrel, egy nyomkereső kutyával és technikai felszereléssel megpakolva a helyszínre siettek.

A rendőrök, a kutatók és a polgárőrök is keresték Lászlót Fotó: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

A helyszínen a hatóság nyomkövető kutyája egy darabig tudott nyomot követni. A mi kutyánk is ugyan akkora távolságba tudta a nyomot követni, így nem volt "mese", a nagyon sűrű növényzetbe be kellett hatolni egy terület kutató kutyával, az egyesület tagjaival, a polgárőrség és a rendőrség munkatársaival” - sorolták. Igazi versenyfutás volt ez az idővel: az esti zimankóban ugyanis minden perc számított, a késlekedés akár László életébe is kerülhetett volna. Azonban szerencsére csoda történt: a férfire mélyen, a bozótos belsejében egy órán belül rábukkantak. Jókor érkeztek: László ekkora már kiszáradt és igencsak zavartan viselkedett:

Szerencsére rövid kutatás után Mogyi épségben megtalálta, jelezte, a hang irányába indultunk, kb. 400-500 méterre az eltűnés helyétől életben, de kissé kihűlt, kiszáradt és zavart állapotban találtuk

- tették hozzá.

Lacit Mogyi, a keresőkutya találta meg    Fotó: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

A férfit először a bokros ártér mélyéről kihozták, majd azonnal átadták az oda érkező Országos Mentőszolgálatnak, akik gyorsan a szentesi kórházba siettek vele: 

Köszönjük a hatóság gyors reakcióját, szakmai hozzáállást, a helyi polgárőrség összes kollégáinak a rengeteg segítséget és az Országos Mentőszolgálatnak a gyors helyszínre érkezést, ellátást” - zárták soraikat. 

 

