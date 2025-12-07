„Az orvosok szerint, a lányom sosem fog járni vagy beszélni - most színpadon áll”

Egy kitartó édesanya, Lyndsay Fahey, a lancashire-i Rainbow Hub nevű jótékonysági szervezet vezérigazgatója, saját tapasztalatai miatt állt a Mirror karácsonyi kampánya mellé, amely a Lifelites számára gyűjtést szervez. A Lifelites speciális, életminőséget javító technológiát biztosít életkorlátozó állapotú gyermekeknek. Lindsay lánya, Phoebe egykor azt a diagnózist kapta, hogy talán soha nem fog járni vagy beszélni. Végül néhány év elteltével a 17 éves Phoebe egy jótékonysági bálon 200 ember előtt beszédet mondott, ami édesanyját teljesen meghatotta.

Az édesanya könnyekig hatódott, amikor a sokat betegeskedő 17 éves lányát végre látta a színpadon / Fotó: pexels.com (Illusztráció(

Az édesanya mindenben támogatta a lányát a betegsége alatt is

Phoebe ma már jár, beszél, sőt főiskolára jár és előadóművészetet tanul, ezzel megvalósítva régóta dédelgetett álmát, amiben édesanyja is lelkesen támogatta. Lyndsay szerint mindez óriási mérföldkő annak fényében, milyen korlátokat jósoltak lányának a születésekor. Az édesanya eleinte önkénteskedett, majd dolgozóvá, adománygyűjtő vezetővé, Covid-19 idejében már ügyvezetővé vált. Ma már iskola és óvoda is működik a Rainbow Hub részeként, ahol minden gyermek személyre szabott, terápiával összekötött oktatást kap.

Elég egyediek vagyunk. Azért hoztam létre az iskolát, mert saját tapasztalataimból tudom, hogy a fizikailag sérült vagy agysérüléssel élő gyermekeket egészen más módon kell tanítani. Ha önkormányzati iskolába kerülnek, nagyon gyakran nem kapják meg azt, amire szükségük lenne. Sok családdal beszélve azt tapasztaltuk, hogy a gyermekeket inkább csak ellátták, nem pedig ösztönözték és fejlesztették. Mi viszont az oktatás és a terápia holisztikus megközelítését kínáljuk. Minden gyermek egyéni tantervet kap, amely az oktatást és a terápiás elemeket ötvözi

- magyarázza az alapítvány valódi célját az édesanya.

A Lifelites az új technológiáival, iPadekkel, Eyegaze-zel, érzékelős eszközökkel forradalmi változást hoztak a fejlődni akaró gyermekek számára. Több gyermek először tudott önállóan kommunikálni vagy alkotni ezekkel az eszközökkel. Lyndsay határozott meggyőződése, hogy ezek az eszközök segítenek abban, hogy a gyerekek érthetőbben tudjanak kommunikálni és érvényesülni a környezetükben.