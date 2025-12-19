„Darabokra hullott a világom” – évekig csengett a füle, orvosai el sem merték mondani, mit fedeztek fel a férfi fejében

Az 59 éves Darren Harrisnek évekig csengett a füle, mielőtt orvosai felfoghatatlan diagnózist adtak neki.

Évekig csengett a füle Darren Harris-nek – Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Harris a fülészeten egy normális hallásvizsgálaton ment keresztül, miután két évig fülzúgással élt. Ezután azonban egy MRI segítségével orvosai egy agydaganatra bukkantak, ami évek óta Harris fejében lapult.

Elvégeztek néhány kezelést, ami segített, és MRI-vizsgálatot is végeztek, de aztán visszahívtak még több MRI-vizsgálatra, egymás után.

Ezért csengett a füle a férfinak

A daganat tentoriális meningióma volt – egy lassan növekvő tumor az agy alján –, amely műthetetlennek bizonyult.

A férfi kezelései egészen szokatlanok voltak: vasrudakkal rögzítették az arcát, hogy 3D-s modellt készítsenek a daganatról egy gammakéses rádiósebészeti beavatkozáshoz, amellyel elpusztították a rákos sejteket.

Bár a kezelés sikeres volt, Harris később epilepsziás lett, ami miatt elvesztette jogosítványát, és a sok stressz következtében pedig szívbetegsége is kialakult. A most már 10 éve diagnózisával élő férfi több szívműtéten is átesett, miközben neurológiai következményekkel küzdött – írja a Mirror.

Felesége, az 57 éves Sharon és ő most adománygyűjtést terveznek, hogy megünnepeljék a diagnózisa évfordulóját – ezt a pénzt kutatásba fektetnék be. Harris, a korábbi IT-funkcionális elemző a devoni Paigntonból elmondta: