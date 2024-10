Gyakran szédülsz, zúg a füled? A Ménière-szindróma is okozhatja!

A Ménière-kór tünetei jellemzően 40 és 60 éves kor között jelentkeznek. Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy a nők esetében valamivel nagyobb valószínűséggel alakul ki ez az állapot. A genetika is szerepet játszhat a létrejöttében, ugyanis a betegek 10%-ánál korábban már előfordult a családban ez a betegség, tehát örökletes lehet. A tudósok azt is megfigyelték, hogy nagyobb valószínűséggel alakul ki Méniére-kór, ha valaki olyan autoimmun betegségben szenved, mint a reumatoid arthritisz, a lupusz és a Bechterew-kór.

Milyen következményei lehetnek?

A Méniére-kór nem életveszélyes betegség, de befolyásolhatja általános életminőséget, és komoly egészségügyi kockázatokat is jelenthet. Ezek közé tartoznak a váratlan szédülési rohamok miatti elesések, amelyek akár súlyos sérülést is okozhatnak. A betegek számára túl nagy kockázatot jelentenek az olyan hétköznapi tevékenységek, mint a létrára mászás vagy az autóvezetés. A kezeletlen Méniére-betegség idővel - általában 8-10 év után - maradandó halláskárosodáshoz vezethet. A mentális állapotra is hatással lehet, mivel az állapot szorongáshoz vezethet a rohamoktól való félelem miatt, vagy a hallást és az egyensúlyt befolyásoló tünetek miatt súlyos depresszió is kialakulhat.

Hogyan diagnosztizálják?

A tünetek jelentkezésekor fül-orr-gégész szakorvoshoz kell fordulni, aki miután alaposan kikérdezi a beteget, fizikális és neurológiai vizsgálatot is végez, így állapítja meg a diagnózist. Természetesen hallásvizsgálatot is végeznek, melynek során úgynevezett audiológus hangokat játszanak le a fejhallgatón keresztül. Ha a beteg hangot hall, megnyom egy gombot. Kontrasztanyagos agyi mágneses rezonancia képalkotásra (MRI) is szükség van. Ez a képalkotó teszt segít kizárni a potenciális agydaganatot vagy más olyan problémát, amelyek szédülést vagy halláskárosodást okozhat. Emellett más egyéb tesztekre és vizsgálatokra is sor kerülhet, hogy az orvos kizárhassa más betegségek lehetőségét.