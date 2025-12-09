"Levi nem szobanövény, helye van ebben a világban" – Az agyi kisülések ellenére mosolyogva fejlődik a 12 éves Levi

Móricz Levi minden egyes nap bizonyítja, hogy a fejlődés nemcsak látványos ugrásokból állhat, hanem apró, szinte észrevehetetlen, mégis óriási erőfeszítésekből. Az agyi kisülés és az élet minden nehézsége ellenére édesanyja, Tímea és Levi nem adja fel!

Tímea végtelen szeretettel öleli át Levit – ebben az ölelésben benne van minden erejük, reményük és közös küzdelmük. Úgy tűnik, az agyvérzés és az általa okozott agyi kisülések, azaz spike-ok nem győzhetik le ezt a köteléket, ami kettőjük között létrejött. (Fotó: Olvasói)

"Azért él, mert helye van ebben a világban" - Levi agyi kisülései ellenére is boldog

Levi EEG-jén percenként jelennek meg spike-ok, ezek az apró, éles elektromos kisülések, melyek egy pillanatra megszakítják az agy folyamatos működését. Nem roham és nem is látványos ez egy külső szemlélőnek. Szerencsére ezek a kisülések nem károsítják az idegrendszert, de minden spike az agy újraindulása: egy pillanatra leáll az információáramlás az agyában, a figyelem megbicsaklik és a tanulási folyamat megszakad.

Levinél 4–10 spike jelenik meg tíz másodpercenként, több agyi területen (CZ, C3, T5, T3, F3). Éppen ezért az agya lassabban dolgozza fel az információt, hamarabb elfárad, a figyelme ingadozik, tanulása töredezetté válik, néha „kikapcsol”, majd újra bekapcsol az agya. A gyógyszerek stabilizálják a helyzetet, megakadályozzák a nagy rohamokat, de közben lassítják a fejlődését. Két lépés előre, egy hátra, aztán megint előre megy a kis Móricz Levike.

Leviről már rengeteg mindent mondtak. Volt, aki azt állította, „nincs agyi működése”, vagy „nem ér egy fillért sem". Ennél messzebb nem is lehetnénk az igazságtól! Levi mindkét agyféltekéje működik. Az egyik valóban lassabb, a másikon tüskék vannak. De ő nem buta, nem szobanövény. A kisfiam él, ért és reagál. Lassabban, másként, de képes kapcsolódni mindenkihez

- meséli Hegedűs Tímea, a békéscsabai anyuka.

Levi érti, ha szeretik, érti az érintést, érti a hangokat, a jelenlétet, a biztonságot. Mosolyogni is tud, akkor is, amikor mások azt mondták, ez a fiú soha nem lesz értelmes. Én tudom, hogy az! Levi sosem volt szobanövény, csak egy gyermek, nagyobb harcos mint bárki. Túlélte azt, amit mások talán nem élnének túl, és mindezt úgy, hogy közben a saját csendes módján szeret és kötődik. Büszke vagyok rá, hogy olyan, amilyen

- teszi hozzá Timi, aki évek óta egyedül neveli sérült kisfiát.

Nem én tartom életben a gyermekem, ugyanis Levi él, önmagáért. Az én feladatom az, hogy mellette legyek, amikor megy, amikor nem megy, amikor elesik, amikor ragyog. Nem azért él, mert valaki „cipeli”, hanem, mert helye van ebben a világban

- mondja határozottan Tímea.

Levi csendben tanul, csendben küzd és csendben halad előre, a saját maga tempójában. Minden egyes lépése győzelem, minden mosolya ajándék. Bizalommal, türelemmel és hittel kell felé fordulni – akkor is, amikor újra kell építeni azt, amit a spike-ok elvettek.

- zárja gondolatait Tímea, aki minden nap végtelen szeretettel áll kisfia mellett.