Vitályos Eszter: Ön szeretne Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni? - Videó
Videón beszélt a Tisza tervéről a kormányszóvivő.
„Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni?” - tette fel a kérdést Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtöki Facebook-videójában, amelyben két sárga csekket tart a kezében.
Vitályos Eszter azt mondta: havonta minimum 30 ezer forintot kellene befizetnie minden magyar nyugdíjasnak a Tisza adóhivatalába.
Igen, jól hallják. A Tisza nem elégszik meg a munkabérek megadóztatásával, most már a nyugdíjakra is rátenné a kezét; 20 százalékos nyugdíjadót terveznek
- fogalmazott.
Ez azt jelentené - mondta -, hogy a magyar emberek évtizedes munkájának gyümölcsét, a megérdemelt nyugdíjat újra megadóztatnák, csak azért, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozni tudják.
„Ez a valóság! A Tisza Párt és vezetői Brüsszel bábjai. Nem a magyar emberekért dolgoznak, hanem azoknak engedelmeskednek, akik idegen érdekekből akarják sarokba szorítani hazánkat” - mondta.
Most őszintén! Ki szeretne ilyen Tisza-adócsekket fizetni?
- tette fel a kérdést Vitályos Eszter.
