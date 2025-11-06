RETRO RÁDIÓ

Vitályos Eszter: Ön szeretne Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni? - Videó

Videón beszélt a Tisza tervéről a kormányszóvivő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 19:53
„Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni?” - tette fel a kérdést Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtöki Facebook-videójában, amelyben két sárga csekket tart a kezében.

Vitályos Eszter Fotó: Czeglédi Zsolt

Vitályos Eszter azt mondta: havonta minimum 30 ezer forintot kellene befizetnie minden magyar nyugdíjasnak a Tisza adóhivatalába.

Igen, jól hallják. A Tisza nem elégszik meg a munkabérek megadóztatásával, most már a nyugdíjakra is rátenné a kezét; 20 százalékos nyugdíjadót terveznek

- fogalmazott.

Ez azt jelentené - mondta -, hogy a magyar emberek évtizedes munkájának gyümölcsét, a megérdemelt nyugdíjat újra megadóztatnák, csak azért, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozni tudják.

„Ez a valóság! A Tisza Párt és vezetői Brüsszel bábjai. Nem a magyar emberekért dolgoznak, hanem azoknak engedelmeskednek, akik idegen érdekekből akarják sarokba szorítani hazánkat” - mondta.

Most őszintén! Ki szeretne ilyen Tisza-adócsekket fizetni?

- tette fel a kérdést Vitályos Eszter.

 

