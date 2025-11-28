Szuper hír az autósoknak: hatalmasat csökken az üzemanyag ára!

Szombaton jelentős mértékben csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, ezúttal bruttó 8 forinttal. A benzin ára most nem változik – írja a Holtankoljak.hu a legfrissebb információkat az üzemanyagárakról.

Csökken ennek az üzemanyagnak az ára Fotó: Takács József / Észak-Magyarország



A mai napon még a következők az üzemanyag átlagárak:

95-ös benzin: 573 Ft/liter

Gázolaj: 591 Ft/liter

Szombattól tehát átlagosan 583 forintot kell fizetni a gázolajért. Januárban még 650 felett is járt a dízel.

Az olajárak pénteken alig változtak , de már a negyedik hónapja tartó csökkenés felé tartanak, annak nyomán, hogy az Egyesült Államok az ukrajnai háború béketervét egyre nagyobb erőkkel igyekszik megvalósítani. A pénteken lejáró Brent határidős jegyzése változatlanul 63,34 dollár volt hordónként - olvasható a Világgazdaság cikkében.