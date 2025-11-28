Szuper hír az autósoknak: hatalmasat csökken az üzemanyag ára!
Jelentősen csökken a dízel kereskedelmi ára szombattól.
Szombaton jelentős mértékben csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, ezúttal bruttó 8 forinttal. A benzin ára most nem változik – írja a Holtankoljak.hu a legfrissebb információkat az üzemanyagárakról.
A mai napon még a következők az üzemanyag átlagárak:
- 95-ös benzin: 573 Ft/liter
- Gázolaj: 591 Ft/liter
Szombattól tehát átlagosan 583 forintot kell fizetni a gázolajért. Januárban még 650 felett is járt a dízel.
Az olajárak pénteken alig változtak , de már a negyedik hónapja tartó csökkenés felé tartanak, annak nyomán, hogy az Egyesült Államok az ukrajnai háború béketervét egyre nagyobb erőkkel igyekszik megvalósítani. A pénteken lejáró Brent határidős jegyzése változatlanul 63,34 dollár volt hordónként - olvasható a Világgazdaság cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre