Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: Magyarország olyan haderőt épít, amely meg tudja védeni az országot
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a nyugat-dunántúli régió nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok részére szervezett találkozón vett részt Győrben. A miniszter elmondta, hogy Magyarország olyan katonai erőt épít, amely lehetővé teszi az ország határainak fegyveres védelmét.
Oroszország ukrajnai háborújával kapcsolatban a tárcavezető elmondta, hogy az Európai Unió „felelőtlen vezetői” továbbra is az Egyesült Államok béketeremtő szándékainak gyengítésével, „pénzzel, fegyverrel és/vagy, ne adj Isten, katonával tovább fűtik ezt a katonailag nyerhetetlen konfliktust egy atomhatalommal szemben” úgy, hogy Magyarország a szomszédban van. Leszögezte, hogy ezt mindenáron el kell kerülni – írja a Ripost.
Elmondta: ennek az egyik fontos eleme az, hogy – a békepolitikánk ernyője alatt – nekünk is szükségünk van egy erős hadseregre, mert a békéhez erő kell. Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a kormány még 2015-ben hirdette meg a haderőfejlesztési programot, aminek látványos eredményei vannak.
A humán erőforrással kapcsolatban elmondta: sokat tettek azért, hogy a szervezeti kultúra változzon és egy erős, ütőképes, hadra fogható és professzionális haderő működjön. Ennek a kerete az a honvédek jogállására vonatkozó új jogi környezet, aminek a fő vetülete, hogy a parancsnokok közvetlenül értékelik az alattuk szolgálók teljesítményét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, hogy tapasztalata szerint az állomány támogatja ezt a változtatást.
A miniszter azt is elmondta: 2014-ben Magyarország vállalta, hogy a GDP 2 százalékát a védelemre fordítja. Ezt az ígért, 2024-es dátum előtt elérték és azóta is tartják. A hágai csúcson azt vállalta az ország, hogy a 3,5 százalék felé fog mozogni, ennek a megtervezése még előttünk áll.
Magyarország hadereje nagyban megváltozott
A magyar haderő eszközparkja már a néhány évvel korábbihoz képest is megváltozott. A miniszter úgy fogalmazott: „ráncfelvarrás előtt áll vagy alatt van” a katonák egyéni felszerelése, ami „a nemzeti hagyományainkat is tükrözi”.
A szárazföldi erőknél lényegében minden nagyobb eszközt kicseréltek, ezek legnagyobb része már meg is érkezett. Várhatóan a következő héten fogják átvenni az utolsó Leopárdot, amivel teljessé válik a flotta. A Linksek folyamatosan érkeznek, emellett jövőre elindul a Tátra program, ami a nagy tehergépjárműveknél fog változást hozni. A légierő pedig értékes, kiváló és magas minőségű eszközökkel bővült.
Ezek az eszközök azonban önmagukban nem sokat jelentenek, ha nincsenek kidolgozva a megfelelő eljárások, ha nincs toborzás, nincs megfelelő kiképzés, vagy nincsenek rendesen karbantartva
– hangsúlyozta a miniszter. Elmondta, hogy a haderőfejlesztés egyik visszacsatolása volt az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat, ami a rendszerváltás óta végrehajtott legnagyobb és sikeres gyakorlat volt idehaza.
Vannak még azonban olyan területek, amikre több energiát és pénzt kell fordítani.
Ugyanakkor visszavonhatatlanul hatalmas lépéseket tettünk előre az elmúlt években és ez mindenképpen a Magyar Honvédség javát és ezen keresztül az ország javát szolgálja
– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Ezek után arról beszélt, hogy Magyarországon 18 ezer nyugállományú katona, illetve honvédelmi alkalmazott él.
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden eddig ismert és megkapott rekreációs, szociális és kegyeleti gondoskodás továbbra is rendelkezésre álljon
– mondta, hozzátéve, hogy néhány területen újításokat vezetnek be. Ide sorolta többek között azt, hogy jövőre elindítanak egy kommunikációs programot, aminek az a lényege, hogy minden idős és nyugdíjas katonát meglátogat a honvédség valamilyen képviselője negyedévente legalább egyszer.
A miniszter elmondta azt is, hogy egy applikációval a nyugállományú katonáknak és honvédségi nyugdíjasoknak is elérhetőek lesznek azok a kedvezmények, amiket az aktív katonák megkapnak. Bízik abban, hogy pozitív fogadtatása lesz annak, hogy jövőre megduplázzák az idősek otthonban való elhelyezésének egyszeri pénzügyi támogatását.
Ezek után kitért a most szolgáló katonákra is. Elmondta, hogy februárban meg fogják kapni a jogosultak a fegyverpénzt, ami hathavi összeget jelent.
Simon Róbert Balázs, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki a köszöntőjében, hogy Győr és a térsége mindig élen járt a fegyveres szolgálatban, fontos a városnak a honvédelemben betöltött szerepe.
A találkozón Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója ajándékcsomagokat is átadott. Ezután együtt ebédeltek a szakmai fórum résztvevőivel, egykori katonákkal és honvédségi alkalmazottakkal. Eláruljuk: a menüben volt harcsapaprikás túrós csuszával, BBQ tarja krumplipürével és amerikai káposztasalátával, Stefánia vagdalt, a desszert pedig tiramisu volt.
