Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: Magyarország olyan haderőt épít, amely meg tudja védeni az országot

Oroszország ukrajnai háborújával kapcsolatban a tárcavezető elmondta, hogy az Európai Unió „felelőtlen vezetői” továbbra is az Egyesült Államok béketeremtő szándékainak gyengítésével, „pénzzel, fegyverrel és/vagy, ne adj Isten, katonával tovább fűtik ezt a katonailag nyerhetetlen konfliktust egy atomhatalommal szemben” úgy, hogy Magyarország a szomszédban van. Leszögezte, hogy ezt mindenáron el kell kerülni – írja a Ripost.

Magyarország olyan haderőt épít, amivel képes megvédeni a határait. Középen Szalay-Bobrovniczky Kristóf, jobboldalt Nyitrai Zsolt Fotó: Mogyoróssy Márton

Elmondta: ennek az egyik fontos eleme az, hogy – a békepolitikánk ernyője alatt – nekünk is szükségünk van egy erős hadseregre, mert a békéhez erő kell. Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a kormány még 2015-ben hirdette meg a haderőfejlesztési programot, aminek látványos eredményei vannak.

A humán erőforrással kapcsolatban elmondta: sokat tettek azért, hogy a szervezeti kultúra változzon és egy erős, ütőképes, hadra fogható és professzionális haderő működjön. Ennek a kerete az a honvédek jogállására vonatkozó új jogi környezet, aminek a fő vetülete, hogy a parancsnokok közvetlenül értékelik az alattuk szolgálók teljesítményét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, hogy tapasztalata szerint az állomány támogatja ezt a változtatást.

A miniszter azt is elmondta: 2014-ben Magyarország vállalta, hogy a GDP 2 százalékát a védelemre fordítja. Ezt az ígért, 2024-es dátum előtt elérték és azóta is tartják. A hágai csúcson azt vállalta az ország, hogy a 3,5 százalék felé fog mozogni, ennek a megtervezése még előttünk áll.

Magyarország hadereje nagyban megváltozott

A magyar haderő eszközparkja már a néhány évvel korábbihoz képest is megváltozott. A miniszter úgy fogalmazott: „ráncfelvarrás előtt áll vagy alatt van” a katonák egyéni felszerelése, ami „a nemzeti hagyományainkat is tükrözi”.

Fotó: Mogyoróssy Márton

A szárazföldi erőknél lényegében minden nagyobb eszközt kicseréltek, ezek legnagyobb része már meg is érkezett. Várhatóan a következő héten fogják átvenni az utolsó Leopárdot, amivel teljessé válik a flotta. A Linksek folyamatosan érkeznek, emellett jövőre elindul a Tátra program, ami a nagy tehergépjárműveknél fog változást hozni. A légierő pedig értékes, kiváló és magas minőségű eszközökkel bővült.

Ezek az eszközök azonban önmagukban nem sokat jelentenek, ha nincsenek kidolgozva a megfelelő eljárások, ha nincs toborzás, nincs megfelelő kiképzés, vagy nincsenek rendesen karbantartva

– hangsúlyozta a miniszter. Elmondta, hogy a haderőfejlesztés egyik visszacsatolása volt az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat, ami a rendszerváltás óta végrehajtott legnagyobb és sikeres gyakorlat volt idehaza.