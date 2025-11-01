"Csontig égtem egy TikTok recept kipróbálásától"

Angelie Ramdial azt állítja, hogy végül pontosan úgy nézett ki, mint Mary Shelley szörnyetege, miután egy szörnyű főzési baleset csontig égette. A 30 éves New York-i Angelie halloweeni bulit tervezett új otthonában, de a szörnyű baleset után ehelyett kórházban töltötte az ünnepeket. Miközben egy TikTok-on látott receptet, rántott rákot, próbált ki, a fazék olaj felrobbant, és az egész testére ömlött.

Angelie Ramdial egy egyszerű hibát követett el a TikTok recept kipróbálásakor, ami majdnem az életébe került. Fotó: Freepik - illusztráció

Egy hihetetlen jelmezbált terveztem a szeretteimmel. Ehelyett az életemért küzdöttem, a testem örökre megégett és sebhelyes

- mondja. Tavaly októberben végigsétált az édességbolt folyosóján, a bevásárlókocsija tele volt édességekkel és cukorkás kosarakkal. Rendelt egy felfújható tökös kapubejáratot, egy hátborzongató tortát és egy vörös ördög jelmezt is. E-meghívókat küldött családjának és barátainak - „Mivel a barátaim és a családom mind jelezték részvételüket, nem tudtam visszafogni az izgalmamat. Közelgett a Halloween, és én épp egy nagyon vicces bulit rendeztem. Bár hátborzongató időszak volt, a buli mégis különleges helyet foglalt el a szívemben."

Így lett baleset egy szimpla TikTok receptből

A következő héten Angelie, aki otthonról dolgozott szoftvermérnökként, aznap kijelentkezett. A testvérei átjöttek vacsorázni, és ő ki akart próbálni az új receptet - írja a The Sun.

Megnéztem egy TikTok videót, amiben egy férfi garnélákat süt egy fritőzben. Nincs fritőzöm, ezért úgy döntöttem, hogy inkább egy serpenyőben melegítem fel őket. Még soha nem csináltam ilyet. Megtöltöttem az edényt növényi olajjal, rátettem a gáztűzhelyre, és rátettem a fedőt. De percekkel később egy hangos csattanást hallottam. A fazék felrobbant. Összezavarodva nyitottam ki, és hatalmas lángok csaptak fel belőle. Megrémültem. Megpróbáltam eloltani a mosogatóba öntött vízzel. Ettől a lángok egészen a mennyezetig csaptak fel

– emlékszik vissza Angelie, aki ekkor kétségbeesetten próbálta kivinni a cserépedényt. De ahogy felvette, hosszú, fekete haja lángra kapott. Kirohant a konyhából a hátsó ajtóhoz, és hátravetette a fejét a lángoktól. – ,,De miközben megpróbáltam kinyitni az ajtót, egyensúlyozni az edényt, és még a macskám is az utamban volt, az arcomba csaptak a lángok."