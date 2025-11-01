"Csontig égtem egy TikTok recept kipróbálásától"
Amikor halloweeni buliját tervezte, Frankenstein nem szerepelt a jelmezlistáján. Angelie Ramdial egy egyszerű hibát követett el a TikTok recept kipróbálásakor, ami majdnem az életébe került.
Angelie Ramdial azt állítja, hogy végül pontosan úgy nézett ki, mint Mary Shelley szörnyetege, miután egy szörnyű főzési baleset csontig égette. A 30 éves New York-i Angelie halloweeni bulit tervezett új otthonában, de a szörnyű baleset után ehelyett kórházban töltötte az ünnepeket. Miközben egy TikTok-on látott receptet, rántott rákot, próbált ki, a fazék olaj felrobbant, és az egész testére ömlött.
Egy hihetetlen jelmezbált terveztem a szeretteimmel. Ehelyett az életemért küzdöttem, a testem örökre megégett és sebhelyes
- mondja. Tavaly októberben végigsétált az édességbolt folyosóján, a bevásárlókocsija tele volt édességekkel és cukorkás kosarakkal. Rendelt egy felfújható tökös kapubejáratot, egy hátborzongató tortát és egy vörös ördög jelmezt is. E-meghívókat küldött családjának és barátainak - „Mivel a barátaim és a családom mind jelezték részvételüket, nem tudtam visszafogni az izgalmamat. Közelgett a Halloween, és én épp egy nagyon vicces bulit rendeztem. Bár hátborzongató időszak volt, a buli mégis különleges helyet foglalt el a szívemben."
Így lett baleset egy szimpla TikTok receptből
A következő héten Angelie, aki otthonról dolgozott szoftvermérnökként, aznap kijelentkezett. A testvérei átjöttek vacsorázni, és ő ki akart próbálni az új receptet - írja a The Sun.
Megnéztem egy TikTok videót, amiben egy férfi garnélákat süt egy fritőzben. Nincs fritőzöm, ezért úgy döntöttem, hogy inkább egy serpenyőben melegítem fel őket. Még soha nem csináltam ilyet. Megtöltöttem az edényt növényi olajjal, rátettem a gáztűzhelyre, és rátettem a fedőt. De percekkel később egy hangos csattanást hallottam. A fazék felrobbant. Összezavarodva nyitottam ki, és hatalmas lángok csaptak fel belőle. Megrémültem. Megpróbáltam eloltani a mosogatóba öntött vízzel. Ettől a lángok egészen a mennyezetig csaptak fel
– emlékszik vissza Angelie, aki ekkor kétségbeesetten próbálta kivinni a cserépedényt. De ahogy felvette, hosszú, fekete haja lángra kapott. Kirohant a konyhából a hátsó ajtóhoz, és hátravetette a fejét a lángoktól. – ,,De miközben megpróbáltam kinyitni az ajtót, egyensúlyozni az edényt, és még a macskám is az utamban volt, az arcomba csaptak a lángok."
Angelie karján végig ömlött a forró olaj, amitől megcsúszott, és a padlóra rogyott. Későb úgy nyilatkozott, hogy olyan sok adrenalin volt benne, hogy akkor még semmit sem érzett az égési sérülésből. Kidobta a lángoló fazékot a teraszra, ami ettől el is oltódott. A sistergő olaj azonban átszivárgott Angelie karjain, és csontig hatolt. Ekkor felhívta a 32 éves barátját, Alfeezt, aki odasietett, majd értesítette a mentőket és a tűzoltókat.
Angelie-t azonnal kórházba szállították, ahol kiderült, hogy másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a karján és a kezein. Emellett elsőfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán, a nyakán, a mellkasán és a hátán.
Addigra már elillant az adrenalin, és soha nem tudtam, hogy ilyen fájdalom létezhet. Egy csapat elkezdte a sebtisztítást, aminek során le kellett kaparniuk az elhalt bőrt a karomról
Bevallja, hogy a kórházból való távozása után küzdött a megjelenésével. – „Gyötrődtem, sírtam és sikoltoztam. Kétségbeesett voltam, mert arra gondoltam, hogy tönkretettem a testemet és az életemet. Az orvosok ezután azt mondták, hogy a bőröm soha többé nem fog magától regenerálódni."
Napokkal később Angelie-n bőrátültetést végeztek, amihez a combjából vettek bőrt. Amikor a nővérek kibontották a kötéseket a műtét után, Angelie rémülten döbbent meg. – „Különböző textúrájú bőrt láttam, foltokban, mindenhol tűzőkapcsokkal. Úgy néztem ki, mint Frankenstein. Sírva fakadtam, mert nem ismertem fel magam. Nem az én ujjaim vagy a kezeim voltak. Csúnyának és undorítónak éreztem magam. Soha nem is gondoltam volna azelőtt, milyen szép a testem."
A következő héten Angelie-nek második bőrátültetése volt. Emellett gyógytornára is járt, újra megtanulta behajlítani a csuklóját. Egy hónap múlva, 2024 novemberében Angelie-t kiengedték. De amikor hazatért, küszködött. Egy ideig nem tudott főzni, használni a tűzhelyet, vagy gyertyát gyújtani. A tragikus baleset teljesen traumatizálta.
Szoftvermérnökként dolgoztam, aki mindig is szórakoztató programokat, elegáns vacsorákat és fesztiválokat szervezett a barátaival, odáig jutottam, hogy otthon maradtam, nem voltam hajlandó kimozdulni és kerültem a tükröket. Szégyelltem a sebeimet
De az elmúlt évben Angelie-nek sikerült újra felfedezte szépségét.
Most már elfogadtam a hegeimet. Emlékeztetnek arra, hogy új ember vagyok. Csodálatosan teljesítek, és az égési sérüléseim nem veszik el a szépségemet. Nem hagyom, hogy az a szörnyű rémálom tönkretegyen
