Eltitkolt botrányok Józsefvárosban: Pikó András emberei körül óriási balhé - még saját embere is kitálalt!
Közeleg az időközi választás Józsefvárosban a Losonci negyedben. De Pikó csak a balhés, drogos, nőverő és bántalmazó emberek iránt érzett különleges vonzalmának kielégítésével van elfoglalva. Egy dolog érdekli: botrányos jelöltjét szép tisztára mossa. Pálovics Emese a Fidesz-KDNP jelöltjének népszerűség közben töretlenül nő!
Zaklatási ügy, drogos videó és a „civil” hatalmi játszmák: vasárnap újra választanak a Losonci negyedben, miközben olyan botrányok zajlanak a háttérben, hogy az ember csak a fejét fogja. Pikó el akart titkolni egy zaklatási ügyet. A Pikó-féle káoszban igazi megnyugvást jelent meghallgatni a Fidesz-KDNP jelöltjének, Pálovics Emesének rendezett, szívhez szóló beszédét. Pikó András pedig mára teljesen elvesztette a hitelét, és már nem képes vezetni a kerületet. A választók most újra eldönthetik, hogy ki legyen a Losonci negyed képviselője: az őrült döntéseket hozó, össze-vissza beszélő Pikó drogbotrányba keveredett jelöltje, vagy a Fidesz-KDNP színeiben induló, drog elleni harcra, közbiztonságra és a családok védelmére felesküdő Pálovics Emesére?
Pikónak megüzenték: „A nők zaklatása nem alku tárgya”
Újabb botrányok rázták meg a Pikó András vezette józsefvárosi önkormányzatot. A polgármester és csapata eltitkolt egy zaklatási ügyet, miközben drogos videó is kering a baloldali képviselőjelöltről. A Józsefvárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, Egry Attila, valamint Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő és Pálovics Emese, a kormánypártok jelöltje szombaton, 2025.11.08-án közös sajtótájékoztatón szólították fel a polgármestert: álljon ki a nyilvánosság elé, és tisztázza a történteket.
Ferencz Orsolya szerint a városvezetés már hetekkel ezelőtt tudott a zaklatási ügyről, mégis megpróbálta elhallgatni.
A nők zaklatása és megalázása soha nem lehet alku tárgya. Elfogadhatatlan, hogy Józsefváros vezetése hallgatott, és nem nyújtott segítséget az érintett nőknek.
– fogalmazott a kormánypárti politikus.
A Fidesz–KDNP szerint az ügy erkölcsileg vállalhatatlanná teszi mind Pikó Andrást, mind Horváth Alexandert, aki a botrány középpontjába került. A frakció azonnali felelősségvállalást és lemondást követel.
„Civilből politikai számítás” Ez Pikó kicsinyes játszmája
A VIII. kerületben hónapok óta egyre nagyobb a feszültség Pikó András körül. A 2019-ben „civilként” induló polgármester mára pártpolitikai taktikázásba fullasztotta a városvezetést, és nyíltan a Momentum és a Szikra Mozgalom embereit támogatja. SŐT! A belső források szerint ma már a Tisza Párt kegyeit keresi, és minden döntést ennek rendel alá.
Egry Attila szerint Pikó:
A civilség álarca mögött hatalmi matekot játszik. Nem a civil szellem, hanem a politikai számítás irányítja Józsefvárost. Pikó András nem polgármesterként, hanem kampányfőnökként működik
Drogvideó és jegyzőkönyvbe temetett zaklatás
Az elmúlt hónapokban több kellemetlen ügy is kikerült a nyilvánosság elé. Előbb drogos videó került elő a baloldali képviselőről, Horváth Aexanderről, most pedig a Lélek-házban történt zaklatási ügy robbant ki. A jegyzőkönyvek szerint az érintett szeptemberben „közös megegyezéssel” távozott, de az önkormányzat nem verte nagydobra az esetet. De egyáltalán mit jelent pontosan az, hogy "közös megegyezés"? A „közös megegyezés” egyáltalán nem a kielégítő, felelősségtejes vállalása Oláh József ügyének, aki intézményvezetése alatt több nőt is zaklatott.
Pikó tudott az esetről, és eltitkolta azt, holott polgármesterként kötelessége lett volna nyilvánosságra hozni az erkölcsi vizsgálat jegyzőkönyvét. Ehelyett gyorsan "közös megegyezés" címszó alatt kimosdatta az emberét. Ezt máig nem tette meg. Sőt! Tagadja, hogy bármit is megállapítottak volna, azaz a még a zaklatás tényéről is hazudik.
Pikó András nem civil vezető, hanem politikai túlélő, aki a botrányokat inkább elhallgatja, mintsem vállalja a felelősséget.
A józsefvárosi családok biztonságot és nyugalmat akarnak, nem drogos bulikat és eltitkolt zaklatási ügyeket.
– mondta Pálovics Emese, helyi Fidesz–KDNP képviselőjelöltje, aki a vasárnapi időközi választáson indul a Losonci negyedben.
Még Ali Abd El Rahim, korábbi helyi DK elnök, Pikó embere is kitálalt közösségi oldalán. Ali szerint nem igaz az, amit Pikó az Egyenes beszédben állított, hogy Horváth Alexander drogbulis felvétele 2-3 éve készült, amikor még "csikó" volt. Ali állítása szerint a felvétel akkor készült amikor Horváth már Józsefváros képviselője volt. Ráadásul Ali szerint a felvétel hosszabb. A választópolgároknak kötelességük lenne megismerni a teljes hosszt. A felvételt Pikó rejtegeti.
Szerinte a Pikó András vezette „civil” városvezetés valódi politikai hatalmi gépezetté vált. A „Józsefváros Krónika 2025 – A politikus visszatér” című bejegyzésben részletesen leírja, miként árulta el Pikó a korábbi szövetségeseit, hogyan alakult ki hatalmi harc a Tisza Párt kegyeiért, és hogyan tűnt el a civil szellem a józsefvárosi politikából. Szerinte Józsefváros ma már nem a civileké, hanem a hideg politikai számításé – a polgármester és köre pedig éppen azt a „régi politikát” játssza, amely ellen korábban harcolni ígértek.
A politikai számítás felülírta a civilséget.
Vasárnap dönthetnek a józsefvárosiak
Vasárnap nemcsak egy időközi választásról van szó, hanem arról is, hogy Józsefváros visszatér-e a rendhez és a felelősséghez. A Pikó-féle „civil forradalom” mára politikai csatatérré vált, ahol a szövetségesekből ellenfelek, a civilekből karrierpolitikusok lettek.
A politikai számítás felülírta a civilséget. Józsefvárosnak most lehetősége van nemet mondani erre.
– zárta Ferencz Orsolya.
Tekintsd meg videónkat Pikó őrült lépéseiről:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre