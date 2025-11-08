Eltitkolt botrányok Józsefvárosban: Pikó András emberei körül óriási balhé - még saját embere is kitálalt!

Zaklatási ügy, drogos videó és a „civil” hatalmi játszmák: vasárnap újra választanak a Losonci negyedben, miközben olyan botrányok zajlanak a háttérben, hogy az ember csak a fejét fogja. Pikó el akart titkolni egy zaklatási ügyet. A Pikó-féle káoszban igazi megnyugvást jelent meghallgatni a Fidesz-KDNP jelöltjének, Pálovics Emesének rendezett, szívhez szóló beszédét. Pikó András pedig mára teljesen elvesztette a hitelét, és már nem képes vezetni a kerületet. A választók most újra eldönthetik, hogy ki legyen a Losonci negyed képviselője: az őrült döntéseket hozó, össze-vissza beszélő Pikó drogbotrányba keveredett jelöltje, vagy a Fidesz-KDNP színeiben induló, drog elleni harcra, közbiztonságra és a családok védelmére felesküdő Pálovics Emesére?

Ferencz Orsolya is kiáll Pálovics Emese mellett, Pikó drogbotrányba keveredett jelöltjével szmben / Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Pikónak megüzenték: „A nők zaklatása nem alku tárgya”

Újabb botrányok rázták meg a Pikó András vezette józsefvárosi önkormányzatot. A polgármester és csapata eltitkolt egy zaklatási ügyet, miközben drogos videó is kering a baloldali képviselőjelöltről. A Józsefvárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, Egry Attila, valamint Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő és Pálovics Emese, a kormánypártok jelöltje szombaton, 2025.11.08-án közös sajtótájékoztatón szólították fel a polgármestert: álljon ki a nyilvánosság elé, és tisztázza a történteket.

Ferencz Orsolya szerint a városvezetés már hetekkel ezelőtt tudott a zaklatási ügyről, mégis megpróbálta elhallgatni.

A nők zaklatása és megalázása soha nem lehet alku tárgya. Elfogadhatatlan, hogy Józsefváros vezetése hallgatott, és nem nyújtott segítséget az érintett nőknek.

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

A Fidesz–KDNP szerint az ügy erkölcsileg vállalhatatlanná teszi mind Pikó Andrást, mind Horváth Alexandert, aki a botrány középpontjába került. A frakció azonnali felelősségvállalást és lemondást követel.

Pálovics Emese népszerűsége töretlenül emelkedik. Az itt élők szemében rendkívül hiteles politikus / Fotó: Kovács Dávid / Metropol

„Civilből politikai számítás” Ez Pikó kicsinyes játszmája

A VIII. kerületben hónapok óta egyre nagyobb a feszültség Pikó András körül. A 2019-ben „civilként” induló polgármester mára pártpolitikai taktikázásba fullasztotta a városvezetést, és nyíltan a Momentum és a Szikra Mozgalom embereit támogatja. SŐT! A belső források szerint ma már a Tisza Párt kegyeit keresi, és minden döntést ennek rendel alá.