RETRO RÁDIÓ

Mi jöhet még? Példátlan döntésre szánta el magát az újbudai városvezetés

A Fidesz–KDNP-s képviselő buktatta le őket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 16:25
Módosítva: 2025.11.28. 17:10
lebukás kitüntetés Újbuda

Az utóbbi időben már több botrány is volt a XI. kerületben. Ám most egy újabb megdöbbentő esetre derült fény.

Csernus László lebuktatta Újbuda baloldali városvezetését Fotó: Facebook

Csernus László, a kerület Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben bemutatta, hogy az újbudai önkormányzat mely kitüntetéseket szünteti meg.

Újbudán a leépítésé lett a főszerep. Az elismerő címek megszüntetése csak a kezdet? Mi jöhet még?

– olvasható Csernus László posztjában.

A felvételből kiderül, hogy nincs többé, Újbuda gyermekeiért díj, Újbuda mesterpedagógusa díj, de Újbuda időseiért díj sem.

Íme a videó, amelyből megtudhatod, hogy mely további díjakat nem osztja ki a kerület:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu