Mi jöhet még? Példátlan döntésre szánta el magát az újbudai városvezetés

Az utóbbi időben már több botrány is volt a XI. kerületben. Ám most egy újabb megdöbbentő esetre derült fény.

Csernus László lebuktatta Újbuda baloldali városvezetését Fotó: Facebook

Csernus László, a kerület Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben bemutatta, hogy az újbudai önkormányzat mely kitüntetéseket szünteti meg.

Újbudán a leépítésé lett a főszerep. Az elismerő címek megszüntetése csak a kezdet? Mi jöhet még?

– olvasható Csernus László posztjában.

A felvételből kiderül, hogy nincs többé, Újbuda gyermekeiért díj, Újbuda mesterpedagógusa díj, de Újbuda időseiért díj sem.

Íme a videó, amelyből megtudhatod, hogy mely további díjakat nem osztja ki a kerület: