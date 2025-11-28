Mi jöhet még? Példátlan döntésre szánta el magát az újbudai városvezetés
A Fidesz–KDNP-s képviselő buktatta le őket.
Az utóbbi időben már több botrány is volt a XI. kerületben. Ám most egy újabb megdöbbentő esetre derült fény.
Csernus László, a kerület Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben bemutatta, hogy az újbudai önkormányzat mely kitüntetéseket szünteti meg.
Újbudán a leépítésé lett a főszerep. Az elismerő címek megszüntetése csak a kezdet? Mi jöhet még?
– olvasható Csernus László posztjában.
A felvételből kiderül, hogy nincs többé, Újbuda gyermekeiért díj, Újbuda mesterpedagógusa díj, de Újbuda időseiért díj sem.
Íme a videó, amelyből megtudhatod, hogy mely további díjakat nem osztja ki a kerület:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre