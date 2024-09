Újbuda 1 milliárdot bukhat a baloldali városvezetés halogató taktikája miatt

Anonymous 13 olyan ingatlant nevezett meg, amelyeket fű alatt adhatott el vagy készült eladni a főváros. Közlése szerint a jutalékos rendszerben 10 százalékot kell visszajuttatni Kiss Ambrusnak, ami a kelenföldi városközpont esetében 200 millió forint, illetve egy másik XI. kerületi, Rimaszombati úti ingatlan esetében, 520 millió forint lett volna

A Tétényi út 63. értékesítéséről szintén 2021-ben hallhattunk először, amikor az álarcos alak 13 budapesti ingatlant – köztük ezt is – megjelölt azzal, hogy a Városháza 10 százalékos jutalék fejében, 2 milliárdért szándékozik eladni. Néhány hónappal később robbant is az ügy, az újbudaiak a Facebookon szembesültek azzal, hogy a 20 százalékban tulajdonos DK-s László Imre vezette baloldali önkormányzat és a 80 százalékban tulajdonos főváros: pályázatot hirdetett a városközponti üzleteknek és őstermelői piacnak is helyet adó ingatlan értékesítésére, valóban 2 milliárd forintban meghatározva a vételárat...