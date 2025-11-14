RETRO RÁDIÓ

Pikó, az állatbarát: a polgármestert láthatóan nem zavarja, hogy patkányok között sétálgat a fővárosban

Nyáron azzal borzolta a kedélyeket a fővárosi közgyűlés, hogy elvette a patkányirtás feladatát attól a cégtől, ami közel 50 éve végezte a rágcsálóirtást és átadta saját cégének. Az eredmény? Patkányok Budapest utcáin és parkjaiban, de Pikó Andrást, Józsefvárost polgármesterét láthatóan hidegen hagyja a dolog.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 17:45
Budapest egykor még a világ egyetlen patkánymentes fővárosa volt. Nos, ez mára már sajnos nem mondható el róla, a város elhanyagoltsága és a szolgáltatóváltás együttesen idézte elő a mindenféle fertőzéseket terjesztő rágcsálók megjelenését. A városvezetés továbbra is ignorálja a kialakult helyzetet. Végül is kit zavar, ha elözönlik a patkányok Budapest utcáit?

Egyre több helyen jelennek meg patkányok Budapest utcáin és közterületein.
Egyre több helyen jelennek meg patkányok Budapest utcáin és közterületein. A rágcsáló rengeteg betegséget terjeszt Fotó: Ian W Douglas/ Shutterstock

Pikó András, Józsefváros polgármestere a közösségi médiában posztolt arról, hogy mennyire szeret sétálgatni és gyönyörködni a VIII. kerületi Mátyás téren.

A Mátyás térnek minden évszakban csodálatos a hangulata. Különösen a reggeleket szeretem, ha a 99-essel jövök a hivatalba, sokszor nem tudom megállni, hogy ne sétáljak egy kicsit

— fogalmazott a polgármester.

Úgy látszik Pikót annyira elkápráztatják a barnuló falevelek, hogy már a patkányokkal nem is törődik. Pedig a Mátyás tér - csak úgy, mint Budapest számos más pontja - tele van patkányokkal. Zsiga Ottó a kerület romaügyi referense is reagált Pikó posztjára:

Mi, akik itt élünk nem csak az őszi szépséget látjuk, hanem a patkányokat is, amelyek ellepték a teret, ezt viszont a polgármester úr valamiért nem akarja észrevenni

— írta a Facebookon.

Mint írtuk, Budapesten közel 50 éven a Bábolna Bio Kft. végezte sikeresen a patkányirtást, azonban idén nyáron a fővárosi közgyűlés saját cégére, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-re bízta a feladatot. A váltás olyan "jól sikerült", hogy a rágcsálók elkezdték ellepni a fővárost. Júniusban csak Józsefvárosban 668-szor kellett kiszállni patkánybejelentés miatt, sok helyre többször is vissza kellett térni, mert a problémát nem sikerült megszüntetni.

Közben a közösségi médiában is egyre több dühös megnyilvánulást lehetett olvasni: „Tíz év alatt soha nem volt patkány a társasházunkban! Most hemzsegnek!” — írja egy helyi lakos. Egy másik felháborodott józsefvárosi pedig ezt tette ki a közösségi oldalára: „Gyakran látok a kukák környékén, a gyerek már nem is merik levinni a szemetet.

Patkányok Budapest parkjaiban, drog az asztalon

Egyre több botrány kerül felszínre a 2019-ben még "civilként" induló Pikó körül, aki belső információk szerint legújabban már a Tisza kegyeit keresi

Kiderült például, hogy a Lélek-ház intézményvezetője több nőt is zaklatott. Pikó tudott az esetről, de ahelyett, hogy nyilvánosságra hozta volna a vizsgálat jegyzőkönyvét, "közös megegyezés" címszó alatt kimosdatta emberét

Na és ott van a drogbotrány is. Pikó állította, hogy Horváth Alexander drogos videója még évekkel ezelőtt készült, amikor még csak "kiscsikó volt". Azonban maga Pikó egyik embere, Ali Abd El Rahim vallott arról, hogy a felvétel már Horváth képviselősége alatt készült. Úgy tűnik, hogy Józsefváros ma már nem a civileké, hanem a hideg politikai számításé.

IDE kattintva megnézheted a videót, amit Pikóék rejtegetni próbáltak.

 

