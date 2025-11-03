Orvosmeteorológia: fronthatással indul a hét, mutatjuk milyennel!

Megérkezett a Dunántúlra az a hidegfront, amely lezárja az eddig extrém melegnek számító őszi időszakot, hogy aztán kezdetét vegye a hamisítatlan őszies időjárás. Mindez a hét elején kellő mennyiségű csapadék formájában zúdul ránk, ám amíg a csapadékrendszer fokozatosan kelet felé mozdul és gyengül is, addig az uralkodó hidegfront hatásait az orvosmeteorológia szerint még napig tapasztalni fogják az arra érzékenyek.

Az orvosmeteorológia szerint az uralkodó hidegfront miatt sokak tapasztalhatnak migrénszerű fejfájást. Fotó: Marcus Aurelius / Pexels (illusztráció)

Habár az esősen induló hétfő után a délutáni órákra nyugat felől felszakadozik és csökkenni kezd a felhőzet, majd a nap is kisüt. Ugyanakkor az időjárás változásának dacára van rossz hírünk is a frontra érzékenyeknek.

Hidegfront miatt fájhat a fejünk az orvosmeteorológia szerint

A mostani időjárás-változás ugyanis egy, az ország felett átsöprő hidegfront következménye. Emiatt hűvösebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét, ami nemcsak lehűlést hoz majd magával, de az arra érzékenyek körében kellemetlen panaszokat is eredményezhet. A hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, illetve migrén jelentkezhet, mint a front legáltalánosabb tünete.

Ilyenkor az idegrendszer ingerlékenysége is gyengülhet, ez pedig azért fontos, mert ha autóba ülünk és érzékenyek vagyunk a hidegfrontra, akkor jóval hosszabb reakcióidővel kell számolni!

A folytatásban is marad az őszies idő

Kedden a hétfőihez kísértetiesen hasonló idővel kell számolni – a délelőtti csapadékmennyiség nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Ugyanakkor a hidegfront élettani hatásaival kedden is számolni kell! A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. A nappali csúcsok 11 és 16 fok között alakulnak. Csütörtökön már helyenként napközben is tartósan megmarad majd a köd, ahogy pénteken is, de a hőmérsékleti értékek alig változnak majd a korábbi napokhoz képest.