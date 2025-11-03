Orvosmeteorológia: fronthatással indul a hét, mutatjuk milyennel!
A héten megmutatja arcát az igazi ősz. Ez az orvosmeteorológia szempontjából nem sok jóval kecsegtet, ugyanis fronthatás terheli majd sokak szervezetét.
Megérkezett a Dunántúlra az a hidegfront, amely lezárja az eddig extrém melegnek számító őszi időszakot, hogy aztán kezdetét vegye a hamisítatlan őszies időjárás. Mindez a hét elején kellő mennyiségű csapadék formájában zúdul ránk, ám amíg a csapadékrendszer fokozatosan kelet felé mozdul és gyengül is, addig az uralkodó hidegfront hatásait az orvosmeteorológia szerint még napig tapasztalni fogják az arra érzékenyek.
Habár az esősen induló hétfő után a délutáni órákra nyugat felől felszakadozik és csökkenni kezd a felhőzet, majd a nap is kisüt. Ugyanakkor az időjárás változásának dacára van rossz hírünk is a frontra érzékenyeknek.
Hidegfront miatt fájhat a fejünk az orvosmeteorológia szerint
A mostani időjárás-változás ugyanis egy, az ország felett átsöprő hidegfront következménye. Emiatt hűvösebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét, ami nemcsak lehűlést hoz majd magával, de az arra érzékenyek körében kellemetlen panaszokat is eredményezhet. A hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, illetve migrén jelentkezhet, mint a front legáltalánosabb tünete.
Ilyenkor az idegrendszer ingerlékenysége is gyengülhet, ez pedig azért fontos, mert ha autóba ülünk és érzékenyek vagyunk a hidegfrontra, akkor jóval hosszabb reakcióidővel kell számolni!
A folytatásban is marad az őszies idő
Kedden a hétfőihez kísértetiesen hasonló idővel kell számolni – a délelőtti csapadékmennyiség nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Ugyanakkor a hidegfront élettani hatásaival kedden is számolni kell! A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. A nappali csúcsok 11 és 16 fok között alakulnak. Csütörtökön már helyenként napközben is tartósan megmarad majd a köd, ahogy pénteken is, de a hőmérsékleti értékek alig változnak majd a korábbi napokhoz képest.
