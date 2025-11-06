Különleges videó jelent meg Orbán Viktor oldalán: mindenkinél rákérdeztek erre
Fontos kérdésre kellett válaszolniuk.
November 7-én az Egyesült Államokban, Washingtonban találkozik egymással Donald Trump és Orbán Viktor. A találkozó helyszínére már csütörtökön reggel elindult a miniszterelnök, aki ezt a közösségi oldalán tudatta.
Orbán Viktor most egy érdekes videóval jelentkezett a Facebook-oldalán. A miniszterelnökkel sok kormánytag is utazik a tárgyalásra, többüknél pedig rákérdeztek, hogy mit visznek a bőröndjükben.
Mi van a bőröndben?
- szegezték a kérdést Orbán Balázsnak vagy éppen Lázár Jánosnak.
Hogy mit válaszoltak a kérdésre? Az az alábbi videóból kiderül:
