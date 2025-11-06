Különleges videó jelent meg Orbán Viktor oldalán: mindenkinél rákérdeztek erre

November 7-én az Egyesült Államokban, Washingtonban találkozik egymással Donald Trump és Orbán Viktor. A találkozó helyszínére már csütörtökön reggel elindult a miniszterelnök, aki ezt a közösségi oldalán tudatta.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor most egy érdekes videóval jelentkezett a Facebook-oldalán. A miniszterelnökkel sok kormánytag is utazik a tárgyalásra, többüknél pedig rákérdeztek, hogy mit visznek a bőröndjükben.

Mi van a bőröndben?

- szegezték a kérdést Orbán Balázsnak vagy éppen Lázár Jánosnak.

Hogy mit válaszoltak a kérdésre? Az az alábbi videóból kiderül: