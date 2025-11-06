RETRO RÁDIÓ

Különleges videó jelent meg Orbán Viktor oldalán: mindenkinél rákérdeztek erre

Fontos kérdésre kellett válaszolniuk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 16:40
Orbán Viktor utazás videó bőrönd

November 7-én az Egyesült Államokban, Washingtonban találkozik egymással Donald Trump és Orbán Viktor. A találkozó helyszínére már csütörtökön reggel elindult a miniszterelnök, aki ezt a közösségi oldalán tudatta.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor most egy érdekes videóval jelentkezett a Facebook-oldalán. A miniszterelnökkel sok kormánytag is utazik a tárgyalásra, többüknél pedig rákérdeztek, hogy mit visznek a bőröndjükben.

Mi van a bőröndben?

- szegezték a kérdést Orbán Balázsnak vagy éppen Lázár Jánosnak.

Hogy mit válaszoltak a kérdésre? Az az alábbi videóból kiderül:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu