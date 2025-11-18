Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz

Mint ahogy arról beszámoltunk, múlt szombaton tartották a Háborúellenes gyűlés első állomását Győrben. Az eseményen Orbán Viktor is beszédet mondott.

Orbán Viktor Fotó: Mediaworks

A miniszterelnök a rendezvényről most egy videórészletet mutatott a közösségi oldalán. A felvételen Nacsa Olivér beszél arról, hogy milyen fontos az, hogy ilyen biztonságban élhetünk Magyarországon.

Ukrajna EU-csatlakozása háborús kockázatot hozna az egész uniónak. Ne hagyjuk, hogy a háború a határainkon belül kerüljön. Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz

- fűzte a közösségi oldalán közzétett videóhoz Orbán Viktor.