RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek - Videó

Fontos dologról beszélt a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.10. 20:20
Orbán Viktor vállalat munka

Ahogy arról a Metropol korábban már többször is beszámolt, Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt múlt pénteken Washingtonban. Az egyeztetés legnagyobb eredménye az volt, hogy a rezsicsökkentést sikerült megvédeni, de több más megállapodást is sikerült megkötni.

Orbán Viktor Washingtonban
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Most az egyik ilyen kapcsán tett közzé egy videót a Facebook-oldalán a kormányfő. Ebből kiderül, hogy már eddig is rengeteg magyar embernek ad megélhetést amerikai vállalat, ám ezt a tárgyalásnak most még jobban felpörgetik.

Már most is 100 ezer magyar embernek ad megélhetést 1400 amerikai vállalat. Na ezt most még jobban felpörgetjük: nemcsak mennyiségben, minőségben is!

- írja a bejegyzésében Orbán Viktor, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu