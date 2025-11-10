Orbán Viktor: Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek - Videó

Ahogy arról a Metropol korábban már többször is beszámolt, Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt múlt pénteken Washingtonban. Az egyeztetés legnagyobb eredménye az volt, hogy a rezsicsökkentést sikerült megvédeni, de több más megállapodást is sikerült megkötni.

Most az egyik ilyen kapcsán tett közzé egy videót a Facebook-oldalán a kormányfő. Ebből kiderül, hogy már eddig is rengeteg magyar embernek ad megélhetést amerikai vállalat, ám ezt a tárgyalásnak most még jobban felpörgetik.

Már most is 100 ezer magyar embernek ad megélhetést 1400 amerikai vállalat. Na ezt most még jobban felpörgetjük: nemcsak mennyiségben, minőségben is!

