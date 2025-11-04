Orbán Viktor: Gloria victis!

Közel 70 éve, ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére és az összecsapásokban elhunytakra emlékezünk.

Fotó: MW

1956. október 23-tól békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen Magyarországon. A szovjet vezetés ígérete ellenére az orosz csapatok nem hagyták el az országot, ezért november 1-én Nagy Imre, az újonnan megválasztott miniszterelnök bejelentette Magyarország semlegességét, kilépését a Varsói Szerződésből, és az ENSZ nagyhatalmaihoz fordult segítségért. A forradalom sorsát a november 4-i szovjet invázió pecsételte meg: hajnalban az ország egész területén megindult a katonai megszállás. Erre emlékezvén Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá november 4-ét.

A Nemzeti Gyásznapra emlékezett meg kedden kora reggel Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Egyetlen egyértelmű üzenetet tett közzé: Gloria victis! A Gloria victis kifejezés általában a tisztelet kifejezésére használatos, különösen olyan helyzetekben, amikor valaki becsülettel és bátran állt ki valamiért, még ha végül vereséget is szenvedett. Történelmi kontextusban gyakran használják a hősies katonákra vagy forradalmárokra, akik kudarcot vallottak, de erőfeszítéseik elismerést érdemelnek.



