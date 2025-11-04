RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Gloria victis!

A miniszterelnök semmiről sem felejtkezik meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 07:10
Magyarország tisztelet Gloria victis Orbán Viktor

Közel 70 éve, ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére és az összecsapásokban elhunytakra emlékezünk. 

0F3A7289
Fotó: MW

1956. október 23-tól békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen Magyarországon. A szovjet vezetés ígérete ellenére az orosz csapatok nem hagyták el az országot, ezért november 1-én Nagy Imre, az újonnan megválasztott miniszterelnök bejelentette Magyarország semlegességét, kilépését a Varsói Szerződésből, és az ENSZ nagyhatalmaihoz fordult segítségért. A forradalom sorsát a november 4-i szovjet invázió pecsételte meg: hajnalban az ország egész területén megindult a katonai megszállás. Erre emlékezvén Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá november 4-ét.

A Nemzeti Gyásznapra emlékezett meg kedden kora reggel Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Egyetlen egyértelmű üzenetet tett közzé: Gloria victis! A Gloria victis kifejezés általában a tisztelet kifejezésére használatos, különösen olyan helyzetekben, amikor valaki becsülettel és bátran állt ki valamiért, még ha végül vereséget is szenvedett. Történelmi kontextusban gyakran használják a hősies katonákra vagy forradalmárokra, akik kudarcot vallottak, de erőfeszítéseik elismerést érdemelnek.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu