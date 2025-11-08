Látványos fotókkal jelentkezett Orbán Viktor a Donald Trumppal való találkozóról
A közösségi oldalán mutatta meg a képeket.
Orbán Viktor pénteken Washingtonban Donald Trumppal találkozott. A tárgyalás pedig eredményesen zárult, hiszen sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, emellett sok más megállapodást is sikerült tető alá hozni.
A miniszterelnök szombaton már jelentkezett egy galériával, ám nemrégiben egy újabbat osztott meg, amelyen többek között az is látható, ahogy az Egyesült Államok elnöke fogadja Orbán Viktort.
Csúcson a magyar-amerikai kapcsolatok
- írta a Facebook-oldalán közzétett albumhoz a kormányfő.
