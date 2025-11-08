Donald Trump után az amerikai alelnökkel is tárgyalt Orbán Viktor

Korábban már beszámoltunk arról, hogy hatalmas sikerrel zárult a Trump-Orbán csúcs, hiszen a miniszterelnöknek sikerült megvédenie a rezsicsökkentést, de számos más területen is fontos eredményeket ért el.

Orbán Viktor Donald Trump után az Egyesült Államok alelnökével is találkozott Fotó: Kevin Dietsch / GettyImages

A munka azonban nem áll meg, Orbán Viktor ugyanis Donald Trump után az Egyesült Államok alelnökével, JD Vance-el is tárgyalt, amiről mindketten beszámoltak a közösségi oldalikon.

Este JD Vance alelnökkel folytattuk a munkát

- olvasható a miniszterelnök Facebook-posztjában, míg JD Vance az alábbi szöveggel tette közzé a bejegyzését: