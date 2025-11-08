RETRO RÁDIÓ

Donald Trump után az amerikai alelnökkel is tárgyalt Orbán Viktor

Mindketten a közösségi oldalukon számoltak be erről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 06:22
találkozó JD Vance egyeztetés Orbán Viktor

Korábban már beszámoltunk arról, hogy hatalmas sikerrel zárult a Trump-Orbán csúcs, hiszen a miniszterelnöknek sikerült megvédenie a rezsicsökkentést, de számos más területen is fontos eredményeket ért el.

President Trump Meets With Visiting Hungarian Prime Minister Viktor Orban
Orbán Viktor Donald Trump után az Egyesült Államok alelnökével is találkozott Fotó: Kevin Dietsch / GettyImages

A munka azonban nem áll meg, Orbán Viktor ugyanis Donald Trump után az Egyesült Államok alelnökével, JD Vance-el is tárgyalt, amiről mindketten beszámoltak a közösségi oldalikon.

Este JD Vance alelnökkel folytattuk a munkát

- olvasható a miniszterelnök Facebook-posztjában, míg JD Vance az alábbi szöveggel tette közzé a bejegyzését:

Ma Vance alelnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozott az alelnöki rezidencián.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu