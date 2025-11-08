Donald Trump után az amerikai alelnökkel is tárgyalt Orbán Viktor
Mindketten a közösségi oldalukon számoltak be erről.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy hatalmas sikerrel zárult a Trump-Orbán csúcs, hiszen a miniszterelnöknek sikerült megvédenie a rezsicsökkentést, de számos más területen is fontos eredményeket ért el.
A munka azonban nem áll meg, Orbán Viktor ugyanis Donald Trump után az Egyesült Államok alelnökével, JD Vance-el is tárgyalt, amiről mindketten beszámoltak a közösségi oldalikon.
Este JD Vance alelnökkel folytattuk a munkát
- olvasható a miniszterelnök Facebook-posztjában, míg JD Vance az alábbi szöveggel tette közzé a bejegyzését:
Ma Vance alelnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozott az alelnöki rezidencián.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre