Donald Trumpnak üzent Orbán Viktor: Köszönöm, Elnök úr!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, sikeresen zárult a Trump-Orbán találkozó, hiszen a magyar miniszterelnöknek sikerült megvédenie a rezsicsökkentést, emellett számos más területen is eredményesen zárultak a tárgyalások.

Orbán Viktor köszönetet mondott Donald Trumpnak Fotó: AFP / AFP

A találkozót követően Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent. A fotón a kormányfő látható, amint a kezében egy papírt tart, amire az van írva „Viktor, you are the greatest”, azaz „Viktor, te vagy a legjobb!”, majd alatta ezt az Egyesült Államok elnöke alá is írta.

Köszönöm, Elnök úr!

- írta a Facebook-poszthoz Orbán Viktor.