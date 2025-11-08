Donald Trumpnak üzent Orbán Viktor: Köszönöm, Elnök úr!
A közösségi oldalán mondott köszönetet a miniszterelnök.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, sikeresen zárult a Trump-Orbán találkozó, hiszen a magyar miniszterelnöknek sikerült megvédenie a rezsicsökkentést, emellett számos más területen is eredményesen zárultak a tárgyalások.
A találkozót követően Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent. A fotón a kormányfő látható, amint a kezében egy papírt tart, amire az van írva „Viktor, you are the greatest”, azaz „Viktor, te vagy a legjobb!”, majd alatta ezt az Egyesült Államok elnöke alá is írta.
Köszönöm, Elnök úr!
- írta a Facebook-poszthoz Orbán Viktor.
