Donald Trumpnak üzent Orbán Viktor: Köszönöm, Elnök úr!

A közösségi oldalán mondott köszönetet a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 06:05
Orbán Viktor Donald Trump üzenet dicséret

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, sikeresen zárult a Trump-Orbán találkozó, hiszen a magyar miniszterelnöknek sikerült megvédenie a rezsicsökkentést, emellett számos más területen is eredményesen zárultak a tárgyalások.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Orbán Viktor köszönetet mondott Donald Trumpnak Fotó: AFP / AFP

A találkozót követően Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent. A fotón a kormányfő látható, amint a kezében egy papírt tart, amire az van írva „Viktor, you are the greatest”, azaz „Viktor, te vagy a legjobb!”, majd alatta ezt az Egyesült Államok elnöke alá is írta.

Köszönöm, Elnök úr!

- írta a Facebook-poszthoz Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
