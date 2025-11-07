Orbán Viktor: Amerikába jöttem - Videó

Orbán Viktor a minap megérkezett Washingtonba, ahol pénteken Donald Trumppal tárgyal majd. A miniszterelnök a közösségi oldalán sorra osztja meg az utazásával kapcsolatos videókat.

Most egy újabbal jelentkezett a Facebook-oldalán. A felvételen az látható, amint a miniszterelnök megérkezik a Washingtonba, és fogadják őt a repülőtéren.

Amerikába jöttem

- fűzte a videóhoz a kormányfő.