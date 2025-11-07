Orbán Viktor elárulta: így ütötte el az időt a hosszú repülőút alatt - Videó

Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor és a vele utazó delegációja megérkezett Washingtonba, ahol pénteken Donald Trumppal tárgyal majd. A miniszterelnök az út alatt több bejegyzést is közzétett a Facebook-oldalán, így az is kiderült, hogy repülőn interjút adott a különböző sajtótermékeknek.

Orbán Viktor most egy friss poszttal jelentkezett, amiben elárulta, hogy mit csinált a repülőút alatt. Nem foglalkozott az időeltolódással, dolgozott a fedélzeten is.

Jetlag? Ugyan már, meló van

- írja a miniszterelnök, akinek az ehhez kapcsolódó videóját alább tudod megtekinteni: