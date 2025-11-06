Nagy Tímea: „Hálás vagyok!”
Nagy Tímea köszönetet mondott a 3 gyermekes anyák adómentességért.
Október 1-től a három gyermeket nevelő anyák, akik vér szerinti vagy örökbefogadó szülők, mentesülnek a munkával megszerzett jövedelmeik után fizetendő szja alól. Ez magában foglalja a munkabért, a vállalkozói kivétet, valamint az őstermelői tevékenységből származó jövedelmet is.
A kedvezmény igénybevételére jogosult minden olyan édesanya, aki legalább három gyermeket nevel, függetlenül attól, hogy a gyermekek már felnőttek-e. A kedvezmény érvényesíthető akkor is, ha az anya legalább 12 éven keresztül jogosult volt családi pótlékra. Az adóelőleg nyilatkozatot a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) lehet benyújtani, amely lehetővé teszi, hogy a kedvezmény már az októberi bérben megjelenjen. A három gyermeket nevelő anyák adómentessége évente több százezer forint megtakarítást jelenthet a családok számára.
Nagy Tímea, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, jelentős sikereket ért el a vívás világában, és ma is aktívan részt vesz a sportban. Novemberben már úgy kapta meg a fizetését, hogy nem kellett adót fizetnie. Közösségi oldalán pedig hálás szívvel mondott köszönetet érte.
