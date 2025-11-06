RETRO RÁDIÓ

Nagy Tímea: „Hálás vagyok!”

Nagy Tímea köszönetet mondott a 3 gyermekes anyák adómentességért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 11:21
NAV adómentesség édesanya

Október 1-től a három gyermeket nevelő anyák, akik vér szerinti vagy örökbefogadó szülők, mentesülnek a munkával megszerzett jövedelmeik után fizetendő szja alól. Ez magában foglalja a munkabért, a vállalkozói kivétet, valamint az őstermelői tevékenységből származó jövedelmet is.

NAGY Tímea
Fotó: Hegedüs Róbert

A kedvezmény igénybevételére jogosult minden olyan édesanya, aki legalább három gyermeket nevel, függetlenül attól, hogy a gyermekek már felnőttek-e. A kedvezmény érvényesíthető akkor is, ha az anya legalább 12 éven keresztül jogosult volt családi pótlékra. Az adóelőleg nyilatkozatot a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) lehet benyújtani, amely lehetővé teszi, hogy a kedvezmény már az októberi bérben megjelenjen.  A három gyermeket nevelő anyák adómentessége évente több százezer forint megtakarítást jelenthet a családok számára. 

Nagy Tímea, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, jelentős sikereket ért el a vívás világában, és ma is aktívan részt vesz a sportban. Novemberben már úgy kapta meg a fizetését, hogy nem kellett adót fizetnie. Közösségi oldalán pedig hálás szívvel mondott köszönetet érte. 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
