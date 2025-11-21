Nagy bejelentést tett Orbán Viktor: Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése

Nagyszerű hírrel indította péntek reggelt Orbán Viktor a közösségi oldalán. A posztjából kiderül, hogy újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése.

Donald Trump Orbán Viktor Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor: Az igazság pillanata itt van a nyakunkon

A miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte a részleteket.

Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése. 28 pontos béketerv az asztalon, amerikai tárgyalódelegáció Kijevben, nagy várakozások szerte a világban. Az amerikai elnök egy kitartó maverick. Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz-ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette. Brüsszelben közben megint eltévesztették az ütemet. Miközben Washington a békéről tárgyal, a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására. Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk. Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán

- derül ki a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.