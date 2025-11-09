Megrázó fejlemények: elhunyt az isaszegi vonatgázolás áldozata

Halálra gázolt egy embert a Rákosról 9.16-kor Gödöllőre indult S80-as vonat Isaszegnél vasárnap – erősítette meg az MTI információját a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A baleseti helyszínelés miatt meghosszabbodhat a menetidő a hatvani vonalon – közölte a Mávinform.

Az áldozat a helyszínen életét vesztette Fotó: Pexels/Illusztráció

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta: a vonat Isaszegnél a nyílt pályaszakaszon egy nőt gázolt el, aki a helyszínen életét vesztette. Hozzátette, a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

A Mávinform tájékoztatása szerint a helyszínelés végéig Pécel és Isaszeg között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, és rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra is lehet számítani.

A baleset miatt egyes IR85-ös Mátra InterRégiók csak Gödöllő és Gyöngyös között, egyes IR87-es Agria InterRégiók pedig csak Gödöllő és Eger között közlekednek. A H8-as HÉV-en elfogadják a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig, a Gödöllőről 9.46-kor a Keleti pályaudvarra indult S80-as vonat pedig csak Rákosig közlekedik – közölték.

A tájékoztatás szerint a Gödöllőről 10.16-kor Rákosra induló S80-as vonat nem, míg a Keleti pályaudvarról 10.35-kor Gödöllőre induló S80-as vonat csak Rákostól közlekedik. A balesetben érintett vonat utasait egy következő vonatra fogják átszállítani.