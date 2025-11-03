Ma van a Magyar Tudomány Napja - de mit is ünneplünk valójában?
1997 óta, november harmadikán arra emlékezünk, hogy egy gróf felajánlotta a birtokainak egyéves jövedelmét egy akadémia megalapítására. Azóta ez a nap a Magyar Tudomány Napja.
Ezt érdemes tudni a Magyar Tudomány Napjáról
1825. november 3-án, Gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság – 1858-tól Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására. Az új intézmény indulásakor Széchenyi a hangsúlyt a magyar nyelv művelésére helyezte. 1925-ben, az Akadémia alapításának centenáriumán az országgyűlés törvénybe iktatta Széchenyi István és a Magyar Tudományos Akadémia történelmi érdemeit. A Magyar Tudósok Világtalálkozóján (1996) pedig döntés született arról, hogy ez a nap lesz minden évben a Magyar Tudomány Napja, amelyet először 1997-ben ünnepeltek meg. Ezen a napon adják át például a Simonyi Károly-, a Zrínyi Miklós-, a Wigner Jenő- és a Fáy András-díjat.
A S.O.S kód is egy november harmadikai napon lett hivatalos
A segélykérés általános Morse-kódját (...---..., azaz ti-ti-ti tá-tá-tá ti-ti-ti) az 1906. november 3-án született, berlini Nemzetközi Rádiótávírási Egyezményben fektették le. Azért ezt a jelet találták megfelelőnek, mert ezt nagyon könnyű Morse-távíróval leadni. Csupán a véletlen műve, hogy S.O.S.-ként fordítható le. És hogy mit jelent ez a rövidítés? Erre számos magyarázat létezik:
- Save Our Souls - Mentsétek meg lelkeinket,
- Save Our Ship - Mentsétek meg a hajónkat,
- Send Our Savior - Küldjétek a megmentőnket.
A vészjelet először 1909-ben, az Azori-szigeteknél bajba jutott Slavonia hajó használta, és ennek köszönhetően a fedélzeten lévő összes utast kimenekítette a közelben elhaladó két utasszállító.
Lajka kutya is ezen a napon indult el az űrbe
A Szovjetunió 1957-ben, ezen a napon bocsájtotta Föld körüli pályára a Szputnyik-2 műholdat, fedélzetén Lajka kutyával. Az eb segítségével az életbenmaradást vizsgálták a súlytalanság állapotában. Az állat a kezdeti szovjet jelentések szerint több napig életben maradt, később aztán kiderült, a fellövést követően csak néhány órát élhetett még.
Szent Hubertus napja is ma van
Hubert püspök a vadászok, erdészek, lövészcéhek védőszentje. A legenda szerint hercegi család elkényeztetett sarja volt, aki teljesen a világi örömöknek élt. Egyszer nagypénteken is kiment vadászni: hirtelen egy szarvas tűnt föl előtte, amely agancsai között keresztet viselt. A látomás annyira megrendítette, hogy életét megváltoztatta. Később Lüttich első püspöke lett, szentelését, a legenda szerint, maga a pápa végezte.
Három helyen lesz véradás a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között az Újpesti Ifjúsági Házban (1042. Budapest, István út 17-19.)
Délutánra kitisztulhat az ég
A koponyeg.hu szerint hétfőn a reggeli, délelőtti záporok után csökken a felhőzet, miközben az ÉNy-i szél egyre inkább megerősödik. 16-17 fok körül alakulhat a csúcsérték.
Itt kell mától forgalmi változásokra számítani
- Korlátozások lesznek a XXIII. kerületben a Vecsés úti vasúti átjáróban hétfő 06:00 és november 21., péntek 23:00 óra között.
- Sávlezárás lesz az M3-as autópálya kivezető szakaszán hétfő 06:00 és november 07., péntek 23:00 óra között.
- Lezárás lesz a IV. kerületben az Attila utcában hétfő 06:00 és november 07., péntek 23:00 óra között.
- Útszűkületre kell számítani a XVI. kerületben a Vidámvásár utcában a Nagytarcsai út felé hétfő 06:00 és november 11., kedd 23:00 óra között.
- Útszűkület lesz a VI. kerületben a Nagymező utcában hétfő 06:00 és december 03., szerda 23:00 óra között.
- Időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a Kós Károly sétányon hétfő 06:00 és 12:00 óra között.
Filmplakát-kiállítás nyílik a XII. kerületben
A MOMkult lépcsőgalériájában november 3. - december 4. között egy nem mindennapi tárlat nyílik: most először lesznek láthatók azok a kézzel festett filmplakátok, amelyek évtizedeken át egy borsodi ház padlásán rejtőztek. Az 1970-es évek elején készült, pop-art hatású művek egy bontásra ítélt épületből kerültek elő, és két gyűjtő jóvoltából menekültek meg a pusztulástól. A kiállítás során az érdeklődők megismerhetik a korszak mozikultúrájának vizuális lenyomatait és végigkövethetik, hogy miként jelenik meg a filmélmény az analóg grafikai formanyelvben, és hogyan tükröződnek ezekben a munkákban az adott kor sajátosságai - olvasható az esemény ajánlójában.
