Ma van a Magyar Tudomány Napja - de mit is ünneplünk valójában?

Ezt érdemes tudni a Magyar Tudomány Napjáról

1825. november 3-án, Gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság – 1858-tól Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására. Az új intézmény indulásakor Széchenyi a hangsúlyt a magyar nyelv művelésére helyezte. 1925-ben, az Akadémia alapításának centenáriumán az országgyűlés törvénybe iktatta Széchenyi István és a Magyar Tudományos Akadémia történelmi érdemeit. A Magyar Tudósok Világtalálkozóján (1996) pedig döntés született arról, hogy ez a nap lesz minden évben a Magyar Tudomány Napja, amelyet először 1997-ben ünnepeltek meg. Ezen a napon adják át például a Simonyi Károly-, a Zrínyi Miklós-, a Wigner Jenő- és a Fáy András-díjat.

Így nézett ki a Magyar Tudományos Akadémia 1900-ban. Fotó: Budapest Főváros Levéltára / Klösz György / Fortepan

A S.O.S kód is egy november harmadikai napon lett hivatalos

A segélykérés általános Morse-kódját (...---..., azaz ti-ti-ti tá-tá-tá ti-ti-ti) az 1906. november 3-án született, berlini Nemzetközi Rádiótávírási Egyezményben fektették le. Azért ezt a jelet találták megfelelőnek, mert ezt nagyon könnyű Morse-távíróval leadni. Csupán a véletlen műve, hogy S.O.S.-ként fordítható le. És hogy mit jelent ez a rövidítés? Erre számos magyarázat létezik:

Save Our Souls - Mentsétek meg lelkeinket,

Save Our Ship - Mentsétek meg a hajónkat,

Send Our Savior - Küldjétek a megmentőnket.

A vészjelet először 1909-ben, az Azori-szigeteknél bajba jutott Slavonia hajó használta, és ennek köszönhetően a fedélzeten lévő összes utast kimenekítette a közelben elhaladó két utasszállító.

Lajka kutya is ezen a napon indult el az űrbe

A Szovjetunió 1957-ben, ezen a napon bocsájtotta Föld körüli pályára a Szputnyik-2 műholdat, fedélzetén Lajka kutyával. Az eb segítségével az életbenmaradást vizsgálták a súlytalanság állapotában. Az állat a kezdeti szovjet jelentések szerint több napig életben maradt, később aztán kiderült, a fellövést követően csak néhány órát élhetett még.

Szent Hubertus napja is ma van

Hubert püspök a vadászok, erdészek, lövészcéhek védőszentje. A legenda szerint hercegi család elkényeztetett sarja volt, aki teljesen a világi örömöknek élt. Egyszer nagypénteken is kiment vadászni: hirtelen egy szarvas tűnt föl előtte, amely agancsai között keresztet viselt. A látomás annyira megrendítette, hogy életét megváltoztatta. Később Lüttich első püspöke lett, szentelését, a legenda szerint, maga a pápa végezte.