BREAKING: Lebukott a piromániás macska!

Macska okozhatta a tüzet Pécsett. Az elektromos tűzhelyet sikerült működésre bírnia a macska mancsának.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.04. 10:40
Tűz keletkezett szombaton Pécsett, egy tízemeletes ház egyik lakásában - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az eset érdekessége, hogy a lakásban csak egy macska volt, így nem kizárt, hogy éppen az állat volt az, amely manccsal működésre bírta a tűzhelyet, rajta egy elektromos eszközzel.

Fotó: Fotó: Illusztráció – (Kat. Főig.  Horváth Nikolett Csilla tűzoltó főhadnagy

A tűzben a konyhabútor és a lakás falai ugyan károsodtak, a macskának szerencsére szőre szála sem görbült.

Tűzoltói beavatkozásra már nem volt szükség, a tűz magától kialudt.

A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság figyelmeztetett, hogy az eset tanulsága, hogy soha ne hagyjunk semmilyen tárgyat a tűzhelyen, még akkor sem, ha az nincs bekapcsolva! A tűzhely környezetéből is távolítsunk el minden éghető anyagot!

Az eset azonban rávilágított arra, mennyi hasonló eset történt a közelmúltban.

Három évvel ezelőtt szintén Pécsett három kutya és egy nyúl gyújtott fel majdnem egy konyhát. Szerencsére ők is sértetlenül megúszta a tüzes kalandot.

Az enyém bekapcsolta a gyerekzárat a mosógépen. Fél órát nyomkodtuk a gombokat, mire sikerült kikapcsolni. (Idáig nem volt szükség rá, ha nem használok valami funkciót, akkor nem tanulom meg)

– írta egy kommentelő a poszt alá.

 

