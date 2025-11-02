„Katasztrofális agyvérzés miatt csak 1% esélyem volt a túlélésre”

Lucas Horne, akinek művészneve BTO (Beat The Odds) azt jelenti, hogy „legyőzni az esélyeket”, agyi vérerekben kialakult rendellenesség, az úgynevezett AVM (arteriovenosus malformáció) miatt fedezte fel zenei tehetségét, miután egy katasztrofális agyvérzés miatt csak 1% esélye volt a túlélésre.

Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy túléltem

– mondja.

A Future Talent Award díjra jelölték, miután AI segítségével kezdett zenélni. A dala – amelynek címe AI Gave Me A Voice (Az AI adott hangot) – a következő szöveggel kezdődik: „Minden nap megcsípem magam, mert ez egyszerűen nem lehet igaz.” A 26 éves, Nottinghamből származó Lucas mindössze 17 éves volt, amikor az „időzített bomba” felrobbant az agyában.

„Olyan volt, mint bármelyik másik decemberi reggel. Otthon voltam a barátnőmmel, reggeliztünk, amikor úgy éreztem, migrénem van. A következő pillanatban már hánytam – utána nem sokra emlékszem” – mesélte Lucas.

A családja később elmondta, hogy nehezen kapott levegőt, és mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

Teljesen váratlanul ért. Az orvosok azt mondták, agyvérzésem volt, és a 18. születésnapomat kómában töltöttem – ezt senki sem szeretné. A szüleimnek azt mondták, hogy 1% esélyem van a túlélésre

- mondta a férfi.

Lucas azonban nem hagyta, hogy a 2016-os rémisztő élmény visszatartsa. Nemcsak újra tud járni és beszélni, hanem a gyógyulásának korai szakaszában dalírással is elkezdett foglalkozni. Ahelyett, hogy sajnáltatta volna magát életének ezen rendkívül sötét időszakában, Lucas zenéhez fordult.

Míg a kreatív iparágakban sokan helytelenítik a mesterséges intelligencia használatát, olyan művészek, mint will.i.am és Sir Paul McCartney, magukévá tették a technológia egyes aspektusait. Lucas, aki most a jótékonysági munkával ötvözi a könyvelést és az új dalokon való munkát – a dalszövegeket egy mesterséges intelligencia által létrehozott zenei eszközbe építve hangszereket és saját énekhangot hoz létre –, azt mondja, hogy egy díjra jelöltként való bekerülés egy valóra vált álom. A 26 éves férfi pedig eltökélt abban, hogy újra teljes életet éljen - írja a Mirror.