A fájdalomból erőt, a szenvedésből hitet, a csendből pedig szavakat teremt a súlyos balesetet túlélő Fejes Csenge
Három kategóriában is jelölték Az Év Könyve 2025 díjára a mindössze 17 éves Fejes Csengét, aki nemcsak kivételes tehetségével, hanem elképesztő életszemléletével is inspirálja olvasóit. A fiatal lány mindössze 12 éves volt, amikor súlyos balesetet szenvedett, most pedig tinédzserként őszintén mesél az élet sötét és fényes oldaláról. Van mit tanulnunk írásaiból – mutatjuk a részleteket!
A Pécs melletti Kővágószőlősön élő, mindössze 17 éves Csenge nagyon fiatalon súlyos balesetet szenvedett. Sokáig úgy tűnt, hogy nem tud teljesen felépülni, hiszen a gerince komoly sérülést szenvedett. Azonban Csenge új utat talált, írással fejezi ki a legmélyebb gondolatait, mutatjuk, mit ír egy 17 éves súlyos balesetet szenvedett tinilány!
Az írásaim minden szereplője kapott egy kis részt a lelkemből - így írta meg könyvét Csenge
A hosszú és nehéz rehabilitáció ideje alatt Csenge új utat talált: írni kezdett, és nem is akármilyen történeteket. Két könyvet is megjelentetett, amelyekben mély gondolatait osztja meg arról, hogyan lehet a fájdalomból erőt, a szenvedésből hitet, a csendből pedig szavakat teremteni.
Tizenkét évesen egy baleset folytán megsérült a gerincem, de mivel nagyon egyedi a problémám, így konkrét elnevezés nincsen. Eleinte még fel sem fogtam, hogy mi is történt velem, nem volt időm gondolkodni rajta, csak menni kellett előre. Mikor bebizonyosodott, hogy ez nem egy olyan betegség, amit hamar ki lehet pihenni, akkor láttam meg igazán, mennyi lehetőségektől megfosztott ez a sérülés. Az elején nagyon nehéz volt, egyszer fent voltam, többször lent, de mindig volt bennem egy cseppnyi remény, hogy jobb lesz
– meséli Csenge a balesete utáni időszakról, az elmúlt 5 évről.
A kis remény, hogy jobb lesz az írás által egy nagyobb erővé változott. Hiszen, Csenge számára az írás nem csupán kreatív tevékenység, hanem terápiás eszközzé vált.
Az írás terápia lett és menedék. Az írás által ki tudom fejezni azokat az érzéseimet, amiket elmondani túl nehéz lenne. Mivel az írásaim minden szereplője kapott egy kis részt a lelkemből ezért sokkal tisztábban látom magam és a helyzetemet is kívülről, másrészről a saját történeteimnél én döntöm el, hogy hogyan folytatódik a szereplők útja, ami egy kis biztonságérzetet ad ebben a kiszámíthatatlan helyzetben
– meséli Csenge.
A lány számára az alkotás nemcsak szórakozás, hanem egyfajta lelki egyensúly, nyugalom és önkifejezés.
Akkor fogalmazódott meg bennem először a gondolat, hogy könyvet írok róla, mikor egy regényíró pályázati felhívással találtam szembe magam, és úgy gondoltam hogy bőven tudnék mit írni, így belecsaptam az elkészítésbe
- teszi hozzá a fiatal lány.
Az eredmény: két regény egy kötetben, amelyekben a fájdalom, a remény és a hit szorosan összefonódik. Csenge számára a könyv nemcsak önvallomás, hanem üzenet is az olvasóknak.
„Nem vagyunk egyedül, és mindenki értékes”
Azt szeretném üzenni a kortársaimnak, legyenek akár egészségesek, akár nehézségekkel küzdők, hogy az élet olyan, amilyen: mindannyian mást kapunk tőle, de abból kell a legtöbbet kihoznunk. Szeretném, ha észrevennénk, hogy a mindennapok apró gondjai mögött mennyi igazi érték rejtőzik, azok az értékek, amelyekért érdemes küzdeni. És talán a legfontosabb üzenet: hogy nem vagyunk egyedül, és mindenki értékes
- meséli Csenge elképesztő őszinteséggel.
Bár Csengének a balesete miatt sokszor nehéz volt megélni a gyermekkort, gyakran szembesült az külső elvárásokkal (közösségi média), azzal, hogy egyedül van, és hogy mások máshogyan élik az életüket. A fájdalom, a nehézség és a korlátok ellenére soha nem veszítette el a reményt. Fejes Csenge számára az írás küldetéssé vált, talán sorsszerűen fordította erre az útra az élet.
"A tudat erőt ad számomra, hogy holnap úgyis felkel a Nap!"
Az, hogy az élet nem áll meg az én kedvemért és bár máshogyan élek, mint az átlag, szeretném érezni, hogy van értelme felkelni még akkor is, ha már az ébredés utáni első másodperctől fáj. Hitet ad az a tudat, hogy igyekszem értéket teremteni, és megtanultam a legkisebb eredménynek is őszintén őrülni. Ezek amik igazán előre visznek
- teszi hozzá Csenge pozitívan.
A Pécs melletti Kővágószőlősön élő fiatal lány története azt bizonyítja, hogy az igazi erő nem a testi épségben, hanem a lélek tartásában rejlik.
Megtanultam a legkisebb eredménynek is őszintén örülni. És ha ezzel az írással másoknak is erőt adhatok, akkor már megérte. A legnagyobb célom az, hogy minél többekhez eljusson a munkám és minél többeknek segítsek vele. Igyekszem nagyon termékeny és sokszínű lenni, hogy mindig legyen min munkálkodnom.
– mondja mosolyogva Csenge, aki szinte a legfiatalabb írónő ma Magyarországon.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre