A fájdalomból erőt, a szenvedésből hitet, a csendből pedig szavakat teremt a súlyos balesetet túlélő Fejes Csenge

A Pécs melletti Kővágószőlősön élő, mindössze 17 éves Csenge nagyon fiatalon súlyos balesetet szenvedett. Sokáig úgy tűnt, hogy nem tud teljesen felépülni, hiszen a gerince komoly sérülést szenvedett. Azonban Csenge új utat talált, írással fejezi ki a legmélyebb gondolatait, mutatjuk, mit ír egy 17 éves súlyos balesetet szenvedett tinilány!

"Tizenkét évesen egy baleset folytán megsérült a gerincem, azt szeretném üzenni a kortársaimnak, hogy az élet olyan, amilyen: mindannyian mást kapunk tőle, de abból kell a legtöbbet kihoznunk." Csenge írással talál erőt a mindennapokban a balesete után megszólal, ezt üzeni (Fotó: olvasói)

Az írásaim minden szereplője kapott egy kis részt a lelkemből - így írta meg könyvét Csenge

A hosszú és nehéz rehabilitáció ideje alatt Csenge új utat talált: írni kezdett, és nem is akármilyen történeteket. Két könyvet is megjelentetett, amelyekben mély gondolatait osztja meg arról, hogyan lehet a fájdalomból erőt, a szenvedésből hitet, a csendből pedig szavakat teremteni.

Tizenkét évesen egy baleset folytán megsérült a gerincem, de mivel nagyon egyedi a problémám, így konkrét elnevezés nincsen. Eleinte még fel sem fogtam, hogy mi is történt velem, nem volt időm gondolkodni rajta, csak menni kellett előre. Mikor bebizonyosodott, hogy ez nem egy olyan betegség, amit hamar ki lehet pihenni, akkor láttam meg igazán, mennyi lehetőségektől megfosztott ez a sérülés. Az elején nagyon nehéz volt, egyszer fent voltam, többször lent, de mindig volt bennem egy cseppnyi remény, hogy jobb lesz

– meséli Csenge a balesete utáni időszakról, az elmúlt 5 évről.

A kis remény, hogy jobb lesz az írás által egy nagyobb erővé változott. Hiszen, Csenge számára az írás nem csupán kreatív tevékenység, hanem terápiás eszközzé vált.

Az írás terápia lett és menedék. Az írás által ki tudom fejezni azokat az érzéseimet, amiket elmondani túl nehéz lenne. Mivel az írásaim minden szereplője kapott egy kis részt a lelkemből ezért sokkal tisztábban látom magam és a helyzetemet is kívülről, másrészről a saját történeteimnél én döntöm el, hogy hogyan folytatódik a szereplők útja, ami egy kis biztonságérzetet ad ebben a kiszámíthatatlan helyzetben

– meséli Csenge.

A lány számára az alkotás nemcsak szórakozás, hanem egyfajta lelki egyensúly, nyugalom és önkifejezés.

Akkor fogalmazódott meg bennem először a gondolat, hogy könyvet írok róla, mikor egy regényíró pályázati felhívással találtam szembe magam, és úgy gondoltam hogy bőven tudnék mit írni, így belecsaptam az elkészítésbe

- teszi hozzá a fiatal lány.