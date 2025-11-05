RETRO RÁDIÓ

Az Árpád híd műszaki állapota aggasztó, felújítása sürgető, mégsem történik semmi

A budapesti Duna-hidak nemcsak a városképi ékkövek, hanem a főváros közlekedésének ütőerei is. A hidak állapota nagyon eltérő: míg a Margit híd jó formában van, az Árpád híd már súlyos műszaki beavatkozásra szorul.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 16:14
A hidak állapotát vizsgálták meg a BP Műhely szakértői  a tél közeledtével, arra voltak kíváncsiak, hogy  a fagyokat hogy fogják viselni. Most három nagy Duna-hidat vettek górcső alá, de lesz folytatás is. A legrosszabb állapotban az Árpád híd van.

hidak
A vizsgált hidak közül az Árpád híd van a legrosszabb állapotban 
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

 

Árpád híd – a legforgalmasabb, de az egyik legrosszabb állapotban lévő híd


A főváros legnagyobb forgalmat bonyolító hídja, a 2x3 sávos Árpád híd már több mint 40 éve szolgálja a budapestieket jelentősebb felújítás nélkül. A Budapest Közút szerint a Petőfi híd után ez a legrosszabb műszaki állapotú Duna-híd, amely a főmeder felett ível át. Az elmúlt évtizedekben mindössze apróbb karbantartási munkák, dilatációcserék és javítások történtek, de komoly rekonstrukcióra sosem került sor.

A szakemberek szerint korrózióvédelmi beavatkozásra, szigeteléscserére, a pályadilatációk teljes cseréjére és a saruk alapos ellenőrzésére is szükség lenne. A BP Műhely szakértői kiemelték: ha ezek a munkák elmaradnak, az Árpád híd rövid időn belül a főváros egyik legkritikusabb közlekedési pontjává válhat.

Összértékelés: 10/4 – műszaki állapota aggasztó, felújítása sürgető.

 

Margit híd – jó formában, de közeledik a következő karbantartás ideje

A Margit híd állapota közepes 
Fotó: 123rf.com

 

A Margit híd 2011-ben zárta le nagyszabású, teljes körű felújítását, amely majdnem egy évtizedes előkészítés után valósult meg. A munkálatok során a teljes pályalemezt ki kellett cserélni, annyira leromlott a szerkezet állapota. Az azóta eltelt több mint tíz évben a híd jól bírta a forgalmat, de a szakértők szerint a 14 éves aszfaltkopóréteg cseréje már időszerű. Emellett kisebb szépészeti munkákra – korlátjavításra, burkolattisztításra, festésekre – is szükség lenne. Összességében a Margit híd stabil és biztonságos szerkezetű, de ha a városvezetés nem tervezi be időben a következő karbantartási ciklust, néhány éven belül újra komolyabb munkákra lehet szükség.

Összértékelés: 10/8 – jó állapotban van, de figyelni kell a kopórétegre.

 

Lánchíd – a frissen felújított ikon, autók nélkül
 

A Lánchíd, Budapest legrégebbi és legismertebb Duna-hídja, 2023-ban született újjá több évnyi előkészítés és felújítás után. A rekonstrukció során a teljes hídpályát újjáépítették, a láncszerkezet új korrózióvédelmet kapott, és modern, energiatakarékos díszkivilágítás is készült. A híd mostanra kiváló műszaki állapotban van, de a környező infrastruktúra – különösen a Várhegy alagút és a 2-es villamos aluljárója – már szintén felújításra vár. Politikai vitát továbbra is kivált, hogy a jelenlegi városvezetés kitiltotta az autókat a hídról. A közlekedési szakértők szerint ugyanakkor a tehermentesítés jót tehet a híd szerkezetének, és hosszabb távon növelheti annak élettartamát. 

 A Lánchidat nemrég újítoták fel
Fotó: 123rf.com

Összértékelés: 10/9 – felújítva, biztonságos, de a kapcsolódó alagutakra is figyelni kell.

 

A hidak állapota különböző 

Budapest három ikonikus Duna-hídja három különböző korszakot idéz:

  • az Árpád híd a múlt terheit cipeli
  • a Margit híd a jelen stabilitását képviseli
  • a Lánchíd pedig a megújulás jelképe

 


 

 

 

