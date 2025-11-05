Az Árpád híd műszaki állapota aggasztó, felújítása sürgető, mégsem történik semmi

A hidak állapotát vizsgálták meg a BP Műhely szakértői a tél közeledtével, arra voltak kíváncsiak, hogy a fagyokat hogy fogják viselni. Most három nagy Duna-hidat vettek górcső alá, de lesz folytatás is. A legrosszabb állapotban az Árpád híd van.

A vizsgált hidak közül az Árpád híd van a legrosszabb állapotban

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Árpád híd – a legforgalmasabb, de az egyik legrosszabb állapotban lévő híd



A főváros legnagyobb forgalmat bonyolító hídja, a 2x3 sávos Árpád híd már több mint 40 éve szolgálja a budapestieket jelentősebb felújítás nélkül. A Budapest Közút szerint a Petőfi híd után ez a legrosszabb műszaki állapotú Duna-híd, amely a főmeder felett ível át. Az elmúlt évtizedekben mindössze apróbb karbantartási munkák, dilatációcserék és javítások történtek, de komoly rekonstrukcióra sosem került sor.

A szakemberek szerint korrózióvédelmi beavatkozásra, szigeteléscserére, a pályadilatációk teljes cseréjére és a saruk alapos ellenőrzésére is szükség lenne. A BP Műhely szakértői kiemelték: ha ezek a munkák elmaradnak, az Árpád híd rövid időn belül a főváros egyik legkritikusabb közlekedési pontjává válhat.

Összértékelés: 10/4 – műszaki állapota aggasztó, felújítása sürgető.

Margit híd – jó formában, de közeledik a következő karbantartás ideje

A Margit híd állapota közepes

Fotó: 123rf.com

A Margit híd 2011-ben zárta le nagyszabású, teljes körű felújítását, amely majdnem egy évtizedes előkészítés után valósult meg. A munkálatok során a teljes pályalemezt ki kellett cserélni, annyira leromlott a szerkezet állapota. Az azóta eltelt több mint tíz évben a híd jól bírta a forgalmat, de a szakértők szerint a 14 éves aszfaltkopóréteg cseréje már időszerű. Emellett kisebb szépészeti munkákra – korlátjavításra, burkolattisztításra, festésekre – is szükség lenne. Összességében a Margit híd stabil és biztonságos szerkezetű, de ha a városvezetés nem tervezi be időben a következő karbantartási ciklust, néhány éven belül újra komolyabb munkákra lehet szükség.

Összértékelés: 10/8 – jó állapotban van, de figyelni kell a kopórétegre.

Lánchíd – a frissen felújított ikon, autók nélkül



A Lánchíd, Budapest legrégebbi és legismertebb Duna-hídja, 2023-ban született újjá több évnyi előkészítés és felújítás után. A rekonstrukció során a teljes hídpályát újjáépítették, a láncszerkezet új korrózióvédelmet kapott, és modern, energiatakarékos díszkivilágítás is készült. A híd mostanra kiváló műszaki állapotban van, de a környező infrastruktúra – különösen a Várhegy alagút és a 2-es villamos aluljárója – már szintén felújításra vár. Politikai vitát továbbra is kivált, hogy a jelenlegi városvezetés kitiltotta az autókat a hídról. A közlekedési szakértők szerint ugyanakkor a tehermentesítés jót tehet a híd szerkezetének, és hosszabb távon növelheti annak élettartamát.