Ő készítette az egyik budapesti híd vastartóit – 211 éve született Ganz Ábrahám

A svájci származású vasöntőmester 1844-ben hozta létre vasöntödéjét Budán. Az ott használt technológiákkal és ott gyártott eszközökkel ő lett a magyar nehézipar egyik megteremtője. Ezt érdemes tudni Ganz Ábrahámról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 06:30
ez lesz ma

Ganz Ábrahám feltaláló, vasöntőmester, gyáriparos, aki a magyar nehézipar egyik megteremtője volt, 1814. november 6-án született és első kis műhelyét 1844-ben nyitotta meg Budán. Üzemében öntöttvas tárgyakat készített és nagy szorgalommal lassanként tekintélyt vívott ki magának. A Lánchíd vastartóit már ő készítette. 1854-ben újabb fordulóponthoz érkezett üzeme: saját szabadalma alapján kéregöntésű vasúti kerekeket kezdett gyártani, amivel európai hírnevet szerzett. Gyártott ezen kívül vasúti kereszteződési csúcsbetéteket, gabonaipari őrlőhengereket, nyomdai préseket, mérlegeket, mezőgazdasági gépeket és épületdíszeket is, 1849-ben pedig Ne bántsd a magyart! feliratú ágyúcsöveket is öntött – olvasható a Wikipédián.

Ganz Ábrahám
Kis Rókus utca, a Ganz gyár csarnoka (később kiállítóközpont), 1922.-ben, ahol Ganz Ábrahám dolgozott 
(Fotó: Magyar Földrajzi Múzeum / Diagyűjtemény / Fortepan)

Nem csak Ganz Ábrahám, a szaxofon feltalálója is ezen a napon született

1814. 11. 06-án született Antoine-Joseph Sax, ismertebb nevén Adolphe Sax, belga hangszertervező és zenész, aki feltalálta a szaxofont. A zenész fuvolán és klarinéton játszott, mielőtt megépítette saját hangszerét. Apja, Charles-Joseph Sax szintén hangszertervező volt, aki számos változtatást vezetett be a kürt felépítésében. Iskoláit Brüsszelben végezte, majd ezután új eszközök tervezésével kezdett kísérletezgetni, melynek eredményeként megszületett a szaxofon.

Az ENSZ egyik nemzetközi napja is ma van

2001-ben az ENSZ közgyűlése november 6-át A környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzésért vívott küzdelem nemzetközi napjává nyilvánította. A céljuk felhívni a figyelmet arra, hogy egy fegyveres konfliktus milyen mértékben károsítja az ökoszisztémát és a természeti erőforrásokat – gyakran átnyúlva országhatárokon és generációkon. Szintén ekkor hívták életre az Egyesült Nemzetek Millenniumi Nyilatkozatát, ami hangsúlyozza közös környezetünk megvédésének szükségességét.

Ma veszi kezdetét a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál is

A november 6. és 8. között zajló PesText fókuszában a világirodalom áll. Silvia Avallone, Inkeri Markkula, Cara Hunter, Miljenko Jergović, Andris Kalnozols és Grzegorz Musiał is a magyar fővárosba, egész pontosan a Három Hollóba, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumba érkezik – nem lesz hiány pódiumbeszélgetésekből és dedikálásokból, ígérik a szervezők. Az eseményről itt lehet többet megtudni.

Marad a hideg, de napsütéses idő

A koponyeg.hu szerint csütörtökön főleg nyugaton lehetnek tartósabban rétegfelhős tájak, máshol inkább a napsütés lesz túlsúlyban. Nem lesz csapadék. Marad a 14-15 fok körüli maximum.

Itt kell forgalmi változásokra számítani

  • A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 13 és 18 óra között.
  • Jelzőlámpahibára kell számítani a IX. kerületben a Mester utcában 8 és 12 óra között.
  • Ugyancsak jelzőlámpahibára kell számítani a XII. kerületben is a Csaba utca–Maros utca csomópontban 8 és 12 óra között.
  • Forgalomkorlátozás lesz a XXIII. kerületben a Vecsés úti vasúti átjáróban csütörtök 6 és november 21., péntek 23 óra között.
  • Útszűkületre kell számítani a XVIII. kerületben a Barta Lajos utcában csütörtök 6 és november 14., péntek 23 óra között.

A Haydneum Őszi Fesztivál is november 6-án kezdődik

Immár 5. alkalommal rendezik meg a Haydneum Őszi Fesztivált, mely 4 mesés budapesti helyszínen, 4 hangversenyen át hozza el francia, német, és olasz barokk szerzők remekműveit. Az eseményen a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar is a neves előadók sorát színesíti. Az eseménysorozatról itt lehet többet megtudni.

 

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
