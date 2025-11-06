Ő készítette az egyik budapesti híd vastartóit – 211 éve született Ganz Ábrahám
A svájci származású vasöntőmester 1844-ben hozta létre vasöntödéjét Budán. Az ott használt technológiákkal és ott gyártott eszközökkel ő lett a magyar nehézipar egyik megteremtője. Ezt érdemes tudni Ganz Ábrahámról.
Ganz Ábrahám feltaláló, vasöntőmester, gyáriparos, aki a magyar nehézipar egyik megteremtője volt, 1814. november 6-án született és első kis műhelyét 1844-ben nyitotta meg Budán. Üzemében öntöttvas tárgyakat készített és nagy szorgalommal lassanként tekintélyt vívott ki magának. A Lánchíd vastartóit már ő készítette. 1854-ben újabb fordulóponthoz érkezett üzeme: saját szabadalma alapján kéregöntésű vasúti kerekeket kezdett gyártani, amivel európai hírnevet szerzett. Gyártott ezen kívül vasúti kereszteződési csúcsbetéteket, gabonaipari őrlőhengereket, nyomdai préseket, mérlegeket, mezőgazdasági gépeket és épületdíszeket is, 1849-ben pedig Ne bántsd a magyart! feliratú ágyúcsöveket is öntött – olvasható a Wikipédián.
Nem csak Ganz Ábrahám, a szaxofon feltalálója is ezen a napon született
1814. 11. 06-án született Antoine-Joseph Sax, ismertebb nevén Adolphe Sax, belga hangszertervező és zenész, aki feltalálta a szaxofont. A zenész fuvolán és klarinéton játszott, mielőtt megépítette saját hangszerét. Apja, Charles-Joseph Sax szintén hangszertervező volt, aki számos változtatást vezetett be a kürt felépítésében. Iskoláit Brüsszelben végezte, majd ezután új eszközök tervezésével kezdett kísérletezgetni, melynek eredményeként megszületett a szaxofon.
Az ENSZ egyik nemzetközi napja is ma van
2001-ben az ENSZ közgyűlése november 6-át A környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzésért vívott küzdelem nemzetközi napjává nyilvánította. A céljuk felhívni a figyelmet arra, hogy egy fegyveres konfliktus milyen mértékben károsítja az ökoszisztémát és a természeti erőforrásokat – gyakran átnyúlva országhatárokon és generációkon. Szintén ekkor hívták életre az Egyesült Nemzetek Millenniumi Nyilatkozatát, ami hangsúlyozza közös környezetünk megvédésének szükségességét.
Ma veszi kezdetét a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál is
A november 6. és 8. között zajló PesText fókuszában a világirodalom áll. Silvia Avallone, Inkeri Markkula, Cara Hunter, Miljenko Jergović, Andris Kalnozols és Grzegorz Musiał is a magyar fővárosba, egész pontosan a Három Hollóba, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumba érkezik – nem lesz hiány pódiumbeszélgetésekből és dedikálásokból, ígérik a szervezők. Az eseményről itt lehet többet megtudni.
Marad a hideg, de napsütéses idő
A koponyeg.hu szerint csütörtökön főleg nyugaton lehetnek tartósabban rétegfelhős tájak, máshol inkább a napsütés lesz túlsúlyban. Nem lesz csapadék. Marad a 14-15 fok körüli maximum.
Itt kell forgalmi változásokra számítani
- A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 13 és 18 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani a IX. kerületben a Mester utcában 8 és 12 óra között.
- Ugyancsak jelzőlámpahibára kell számítani a XII. kerületben is a Csaba utca–Maros utca csomópontban 8 és 12 óra között.
- Forgalomkorlátozás lesz a XXIII. kerületben a Vecsés úti vasúti átjáróban csütörtök 6 és november 21., péntek 23 óra között.
- Útszűkületre kell számítani a XVIII. kerületben a Barta Lajos utcában csütörtök 6 és november 14., péntek 23 óra között.
A Haydneum Őszi Fesztivál is november 6-án kezdődik
Immár 5. alkalommal rendezik meg a Haydneum Őszi Fesztivált, mely 4 mesés budapesti helyszínen, 4 hangversenyen át hozza el francia, német, és olasz barokk szerzők remekműveit. Az eseményen a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar is a neves előadók sorát színesíti. Az eseménysorozatról itt lehet többet megtudni.
