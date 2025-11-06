Ő készítette az egyik budapesti híd vastartóit – 211 éve született Ganz Ábrahám

Ganz Ábrahám feltaláló, vasöntőmester, gyáriparos, aki a magyar nehézipar egyik megteremtője volt, 1814. november 6-án született és első kis műhelyét 1844-ben nyitotta meg Budán. Üzemében öntöttvas tárgyakat készített és nagy szorgalommal lassanként tekintélyt vívott ki magának. A Lánchíd vastartóit már ő készítette. 1854-ben újabb fordulóponthoz érkezett üzeme: saját szabadalma alapján kéregöntésű vasúti kerekeket kezdett gyártani, amivel európai hírnevet szerzett. Gyártott ezen kívül vasúti kereszteződési csúcsbetéteket, gabonaipari őrlőhengereket, nyomdai préseket, mérlegeket, mezőgazdasági gépeket és épületdíszeket is, 1849-ben pedig Ne bántsd a magyart! feliratú ágyúcsöveket is öntött – olvasható a Wikipédián.

Kis Rókus utca, a Ganz gyár csarnoka (később kiállítóközpont), 1922.-ben, ahol Ganz Ábrahám dolgozott

(Fotó: Magyar Földrajzi Múzeum / Diagyűjtemény / Fortepan)

Nem csak Ganz Ábrahám, a szaxofon feltalálója is ezen a napon született

1814. 11. 06-án született Antoine-Joseph Sax, ismertebb nevén Adolphe Sax, belga hangszertervező és zenész, aki feltalálta a szaxofont. A zenész fuvolán és klarinéton játszott, mielőtt megépítette saját hangszerét. Apja, Charles-Joseph Sax szintén hangszertervező volt, aki számos változtatást vezetett be a kürt felépítésében. Iskoláit Brüsszelben végezte, majd ezután új eszközök tervezésével kezdett kísérletezgetni, melynek eredményeként megszületett a szaxofon.

Az ENSZ egyik nemzetközi napja is ma van

2001-ben az ENSZ közgyűlése november 6-át A környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzésért vívott küzdelem nemzetközi napjává nyilvánította. A céljuk felhívni a figyelmet arra, hogy egy fegyveres konfliktus milyen mértékben károsítja az ökoszisztémát és a természeti erőforrásokat – gyakran átnyúlva országhatárokon és generációkon. Szintén ekkor hívták életre az Egyesült Nemzetek Millenniumi Nyilatkozatát, ami hangsúlyozza közös környezetünk megvédésének szükségességét.

Ma veszi kezdetét a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál is

A november 6. és 8. között zajló PesText fókuszában a világirodalom áll. Silvia Avallone, Inkeri Markkula, Cara Hunter, Miljenko Jergović, Andris Kalnozols és Grzegorz Musiał is a magyar fővárosba, egész pontosan a Három Hollóba, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumba érkezik – nem lesz hiány pódiumbeszélgetésekből és dedikálásokból, ígérik a szervezők. Az eseményről itt lehet többet megtudni.