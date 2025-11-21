„Nézem az esküvői képeimet és sírok a lánybúcsún történtek után”

Egy menyasszony mindkét lábát eltörte, amikor „Bambi módjára” elesett a lánybúcsúján, ezért „nagy robotlábat” kellett viselnie az esküvőn. Kelly Watts tíz évvel ezelőtt egy kentbeli Whitstable-i éjszakai szórakozóhelyen találkozott Tony Watts-szal, akivel idén házasságot kötött.

Szörnyű baleset érte a hölgyet nem sokkal a nagy nap előtt Fotó: Samantha Gades / Unsplash (Képünk illusztráció)

Négy héttel az esküvő előtt a 46 éves nő kibérelte egy Airbnb-lakást Lincolnben, hogy barátaival és családjával együtt ünnepelhesse lánybúcsúját. Miután az első estét bulizással töltötték, a csoport szombat délután egy egészséges Mamma Mia táncórát választott.

De mielőtt elkezdték volna a táncot tanulni, Kelly leesett a ház kertjének teraszáról, és mindkét bokája „mint Bambi” különböző irányba fordult. A négygyermekes anya elmondta, hogy azonnal tudta, hogy súlyosan megsérült, mert a lába „kétszeresére nőtt” és zúzódásai keletkeztek.

De Kelly elhatározta, hogy élvezi a lánybúcsúztató hétvégét, ezért bátran viselte a helyzetet, és jégtömlőket tett a lábára. Csak amikor másnap reggel felébredt, és a fájdalom még erősebb volt, úgy döntött, hogy elmegy a Northamptonshire-i Northampton General Hospital kórházba, hogy megvizsgálják a sérüléseit.

A röntgenfelvételek alapján kiderült, hogy két csontja eltört a jobb lábában, egy csontja pedig eltört és egy másik megrepedt a bal lábában. Kellynek mankót adtak, és a bal lábára egy rögzítőt húztak, amelyet később azt mondták neki, hogy a nagy napon is viselnie kell.

Sajnos ez azt jelentette, hogy az esküvői fotókon a fehér ruhája alatt lábmerevítővel volt látható. Visszatekintve a fotókra Kelly elismeri, hogy azok felidegesítik, mert mindegyiken látszik a rögzítő, de reméli, hogy egy nap majd nevetni tud a lánybúcsúztatóján szerzett sérülésén.

Kelly így mesélt az esetről:

Szelfit készítettem a legjobb barátnőmmel, elkezdtem bemelegíteni, majd rájöttem, hogy még mindig a telefonom van a kezemben. Felálltam a teraszra, hogy letegyem a telefont az asztalra. Amikor megfordultam, hogy visszamenjek a kertbe, azt hittem, hogy a terasz nagyobb, mint amilyen valójában, és magabiztosan lesétáltam róla. Kicsit olyan voltam, mint Bambi, és mindkét bokám ellentétes irányba fordult. A földre estem, és az összes barátom odarohant. Levettem a cipőmet, és a lábam felpuffadt, mint egy lufi, és kétszeresére nőtt. Pár nap alatt fekete-kék lett.

És annak ellenére, hogy szeptember végén levették a merevítőt a lábáról, azt mondja, még mindig fájdalmai vannak, mivel gyenge a lába. Tony, Kelly férje, azt mondta, gyönyörű volt, amikor összeházasodtak, de aggódott amiatt, hogy egész nap fájdalmai lesznek - írja a Mirror.